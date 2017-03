Ulrich Sahm in der Lagerhalle Nahost-Experte spricht in Osnabrück über Israel

Nahost-Experte spricht in Osnabrück über Israel MEC öffnen

Ulrich Sahm während einer Israel-Solidaritäts-Kundgebung in Berlin. Foto: dpa

Osnabrück. Am Dienstag, 28. März, hält der Journalist und Israel-Korrespondent Ulrich Sahm in der Lagerhalle einen Vortrag über den Nahost-Konflikt, in dem es besonders um den Status von Jerusalem und die Zweistaatenlösung geht. Unsere Redaktion hat vorab mit Sahm gesprochen.