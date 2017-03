Kanadische Folk-Breitseite Owls By Nature rocken in der Kleinen Freiheit

Osnabrück. Gut eingespielt haben sich Ian McIntosh und seine neuen Kollegen, mit denen er die Folkrock-Band Owls By Nature neu aufstellte. In der kleinen Freiheit vibrierte die Luft.

Ian McIntosh holt tief Luft. Gerade hat er einen Song gesungen, der nicht nur ihm selbst den Atem nahm. Rasend der Rhythmus, sodass auch der Schlagzeuger leicht aus der Puste ist. Nur Jonny Lovell, der Mann mit der halbakustischen Elektrogitarre, macht einen coolen Eindruck – obwohl er derjenige ist, der den neuen Sound der Band Owls By Nature doch sehr beeinflusst.

Es ist rockiger geworden um den Sänger McIntosh, seit er sich mit seinen alten Kollegen überwarf und dann eine ganz neue Band um sich scharte. Dadurch geriet der Folk ein bisschen in den Hintergrund, der Rock übernahm das Regiment. Wäre da nicht dieser Gitarrist, der dem Klang mal Country-Twang verpasst, dann mit dem Bottleneck auf Hawaii macht, um schließlich ein psychedelisches Saitenfest für Althippies zu inszenieren. Ansonsten singt McIntosh seine whiskyseligen Melodien, brüllt sie zum Teil heraus, im Chorus unterstützt von vier weiteren Stimmen. So wird das Konzert zur Folkrock-Party im Mitmachmodus. Wenn es ruhiger wird, packt der Keyboarder das Banjo aus und man spürt den Folk.

Zum dritten Mal sind die Kanadier in Osnabrück zu Besuch und es wird ein Familienfest gefeiert. OBN-Gitarrist Mike Nash startet allein als Singer-Songwriter den Konzertabend, dann zeigen Drummer Jerome Tovillo und Bassmann Mathew Murphy mit ihrer Band Worst Days Down, was eine Punk-Harke ist, bevor OBN ihr akustisches Feuerwerk abbrennen. Fulminant.