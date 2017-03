Crowdfunding-Aktion gestartet Brettspielcafé „Osnabrett“ eröffnet im Sommer in Osnabrück

Osnabrück. Osnabrück soll ein erstes Brettspielcafé bekommen. Artur Baginski und Andy Petsch planen, im Sommer 2017 das „Osnabrett“ zu eröffnen. Per Crowdfunding suchen sie Unterstützer. Ihr Konzept stellen sie am 1. April bei einem offenen Spielenachmittag in der Osnabrück-Halle vor.

Brettspielcafé? In immer mehr Städten rund um die Welt entstehen Orte, an den Menschen Spiele gegen eine geringe Gebühr ausleihen und direkt im Café spielen können. Das Personal erklärt gegebenenfalls die Regeln und serviert sowohl heiße als auch kühle Getränke. Im kommenden Sommer soll nun auch in Osnabrück ein Brettspielcafé eröffnen. Die Köpfe hinter dem „Osnabrett“ sind Artur Baginski und Andy Petsch. Zwei 29-Jährige, die selbst leidenschaftlich gerne spielen und die beide Kognitionswissenschaften in Osnabrück studiert haben oder noch studieren. Baginski, aufgewachsen in Preußisch Oldendorf und gelernter Industriekaufmann, beginnt demnächst mit seiner Bachelorarbeit.

„Man kann für jeden das passende Spiel finden“

Mit ihrer Leidenschaft für Gesellschaftsspiele wollen die Osnabrücker nun auch andere Menschen anstecken. „Wir wollen Raum schaffen, damit die Leute Zeit mit Freunden verbringen können“, sagt Baginski. Jeder soll sich im „Osnabrett“ wohlfühlen können. Das gelte insbesondere auch für Wenig- und Gelegenheitsspieler. „Am meisten werden diejenigen profitieren, die keine Regel lesen oder einen Spielvorschlag haben wollen“, meint Baginski. Er selbst ist überzeugt: „Man kann für jeden das passende Spiel finden.“

Örtlichkeit wird noch gesucht

Wo genau das „Osnabrett“ eröffnen wird, steht derzeit noch nicht fest. Aus dem Mietvertrag für ein zunächst ins Auge gefasste Objekt ist nichts geworden. Die Osnabrücker suchen nun nach einer rund 80 Quadratmeter großen und gut erreichbaren Örtlichkeit, die Platz für bis zu 30 Sitzplätze bietet. Baginski ist optimistisch, dass es mit einer Eröffnung im kommenden Sommer klappt. Rund 250 Spiele möchten er und Petsch anfangs bereits im Angebot haben, die gegen Erwerb eines Spielpasses im Café gespielt werden können. Klassiker wie Schach oder Skat sollen auch kostenlos ausgeliehen werden können. Wer einfach nur einen Kaffee trinken möchte, müsse keinen Spielpass kaufen, erklärt Baginski.

Spielen am 1. April in der Osnabrück-Halle

Einen ersten Vorgeschmack auf das geplante „Osnabrett“ geben die Gründer am 1. April 2017 von 12 bis 18 Uhr in der Osnabrück-Halle. Dort stellen sie unter dem Motto „Erlebnismitspielen“ eine Mischung aus Brettspiel-Klassikern und ausgewählte Neuheiten zum Ausprobieren bereit – Regelerklärung inklusive. Hauptaugenmerk will das Team um Baginski und Petsch auf Familien-, Team- und kooperative Spiele legen. Und auf Spiele für Zwei. Beispiele sind „ Codenames “, das aktuelle Spiel des Jahres, der Zwei-Personen-Klassiker „Lost Cities“, „Jenseits von Theben“ als thematisch starkes Familienspiel und „Pandemie“ als kooperatives Top-Spiel. Besondere Erlebnisse versprechen auch das Geschicklichkeitsspiel „Crokinole“ und das neue Echtzeit-Teamspiel „Captain Sonar“.

Finanzielle Unterstützung via Crowdfunding

Wer schon jetzt vom Konzept der Osnabrücker überzeugt ist, kann das „Osnabrett“ mittels Crowdfunding unterstützen. Seit dem 24. März suchen Baginski und Petsch auf der Plattform Startnext nach finanziellen Unterstützern. Wer hier Geld einzahlt, erhält ein Dankeschön in Abhängigkeit der Höhe des Betrags. Beispielsweise gibt es für 5 Euro einen Spielpass samt Freigetränk, für 50 Euro eine einjährige Mitgliedschaft und für 500 Euro eine Mitgliedschaft auf Lebenszeit sowie die Veröffentlichung des Namens auf einer Dankesplakette im Café.

Die Crowdfunding-Aktion läuft bis zum 30. April mit dem Ziel, 3000 Euro einzunehmen. „Gerne darf es auch mehr Geld sein“, meint Baginski. Die zusätzlichen Einnahmen würde er unter anderem verwenden, um einen Luxus-Spieltisch zu kaufen. Neben der finanziellen Unterstützung sieht der Osnabrücker im Crowdfunding zudem den Vorteil, frühzeitig mit potenziellen Gästen in einen Dialog zu treten und Feedback auf die Planungen zu erhalten.





Ein erstes Feedback auf ihre Idee, die sich im vergangenen Sommer konkretisiert hatte, holten sich die beiden „Osnabrett“-Initiatoren im vergangenen Herbst ein, als sie in der Osnabrücker Innenstadt und auf den Campus rund 150 Menschen befragten. Insbesondere unter Studenten habe es sehr positive Rückmeldungen gegeben. Ein Ergebnis, das Baginski darin bestärkt hat, seinen Lebenstraum von einem Brettspielcafé in die Tat umzusetzen. Er selbst sei das erste Mal im englischen Oxford auf eine solche Einrichtung gestoßen: „Dort musste man sich drei Tage vorher anmelden, um noch einen Platz zu bekommen.“