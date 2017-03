Spielerisch zur Vernunft „Wissen trifft Show“ im NOZ-Medienzentrum in Osnabrück

Osnabrück. Wissen, Comedy und Zauberei: Das prägte das Programm der vier „Hansespeaker“, die jetzt im NOZ-Medienzentrum aufgetreten sind. Mit dem Abend verfolgten die vier mehr, als ein Quiz zu vermitteln vermag. Sie präsentierten Wissenswertes, das im Berufsalltag und im Privatleben eingesetzt werden kann: Kreativität, Mut und (Selbst-)Führung.

Der Mensch will spielen. Dann lässt er sich auch zur Vernunft bewegen. Das ist die Essenz des Abends von „Wissen trifft Show“ der vier „Hansespeaker“. Vor allem der Auftritt von Nils Bäumer machte deutlich, wie sehr Menschen auf kleine Stupser – so genannte „Nudges“ – ansprechen, mit denen sie freundlich zum Spielen aufgefordert werden. Mit ihrer Hilfe halten Menschen sich an Regeln, die sie auf Verbotsschildern niemals akzeptieren würden, meint der „Experte für Kreativität und Innovationschancen“, wie sich Bäumer selbst bezeichnet.

Fitnesstraining auf der Melodie-Treppe

Ein Beispiel: Die Melodie-Treppe, auf der Menschen, die sie hinauf oder herunter laufen Melodien erzeugen. Und schon steigen sie freiwillig Stufen und trainieren unbewusst ihre Fitness, statt ganz bequem in den Aufzug zu steigen, erläutert Bäumer ein Beispiel aus Japan.

Vor vier Jahren sei die Idee zu den Hansespeakern in einer Kneipe entstanden, erläutert Roberto Wendt, der den Abend moderiert. Seit die Gruppe ihr Programm aufgebaut hat, tourt sie durch Deutschland, um unterhaltsam Wissenswertes zu präsentieren – und manchmal auch einfach so zu spielen.

Wie Volker Klärchen mit seinen Kartentricks – die sich später aber doch als Spiel mit Anspruch entpuppen: Der Comedian und Zauberer macht deutlich, wie vermeintlich individuelle Entscheidungen vorhersehbar sind – auch wenn er manchmal formend eingreifen musste.

Wie man sich selbst auf Spur hält, erläuterte Stefanie Voss in ihrem Beitrag „Leader on my Ship – So steuern Sie Ihr Leben durch Sturm und Flaute“. Musikalisch hingegen wurde es bei Emanuel Koch. Der Osnabrücker Pianist machte mithilfe eines Musik-Computers deutlich, wie Selbstmotivation funktioniert.