Film in Osnabrück aufgetaucht Vor 60 Jahren starb der Bischof Demann am Tag seiner Weihe

Franziskus Demann kommt am 27. Oktober 1900 in Freren als jüngstes von acht Geschwistern zur Welt. Die Schulzeit muss er 1918 unterbrechen, um Kriegsdienst auf einem Minensuchboot abzuleisten. Nach dem Abitur 1921 am Gymnasium in Lingen beginnt er als Priesteramtskandidat mit dem Studium der Philosophie und Theologie in Münster und setzt es an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom fort. Priesterweihe und Promotion folgen 1927 und 1928. Vikarstellen führen ihn nach Haren und Leer. 1933 lässt er sich zum Weiterstudium in Münster beurlauben, wo er 1937 das staatliche Examen für das Lehramt an Höheren Schulen ablegt. Im Anschluss daran obliegt ihm die Betreuung der Theologiestudenten der Diözesen Osnabrück und Hildesheim, die in Münster studieren. 1942 wird er Dozent am Osnabrücker Priesterseminar, ab Ostern 1949 ordentlicher Professor. Der Bestellung zum Domkapitular in Osnabrück 1953 folgt im Januar 1954 die Ernennung zum Geistlichen Rat. Nach dem Tod Bischof Bernings wählt ihn am 23. April 1956 das Domkapitel zum Bischof von Osnabrück. Der auf den 14. September 1956 festgelegte Weihetermin muss jedoch verschoben werden, weil Demann vier Tage zuvor einen ersten Herzinfarkt erleidet. Ersatztermin ist der 27. März 1957. Der Kölner Erzbischof Joseph Kardinal Frings nimmt die Konsekration vor. Unmittelbar nach der Weihehandlung verstirbt Demann vor dem Domportal an einem Folgeinfarkt, während er die dort wartenden Gläubigen segnet. jod