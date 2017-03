Culture-Clash-Komödie Theaterstück „Almanya, ich liebe dich!“ in der Lagerhalle in Osnabrück

Osnabrück. Das Theater Halber Apfel aus Lüdenscheid hat am Donnerstag sein deutsch-türkisches Stück „Almanya, ich liebe dich!“ in der Lagerhalle Osnabrück gezeigt.

Es ist mal wieder einer dieser Tage, an den Ali Öztürk in die Türkei zurückziehen will. Seine Frau bringt das nicht weiter aus der Ruhe. Das sage er doch immer, wenn er Streit mit einem Deutschen habe, bemerkt sie nüchtern.

Der Grund für Alis Aufregung: Seine Vermittlerin bei der Arbeitsagentur will, dass er an einem Bewerbungstraining teilnimmt. Damit droht der Besuch bei Alis Vater in der Türkei auszufallen. Zu allem Übel ist die Vermittlerin noch die neue Nachbarin der Öztürks, Hannelore Müller, eine pedantische Deutsche, die auf Recht und Ordnung beharrt.

Zwei Kulturen auf der Bühne

„Wenn der Vorhang aufgeht, treffen sich zwei Kulturen“, ist das Motto des Theaters Halber Apfel aus Lüdenscheid, das das Stück „Almanya, ich liebe dich!“ am Donnerstag in der Lagerhalle aufgeführt hat. Schon im letzten Jahr war die deutsch-türkische Gruppe mit ihrem Stück „Stefanie integriert die Öztürks“ in Osnabrück. Auch dieses mal gehörte die Aufführung wieder zum Programm der bundesweiten „Internationalen Wochen gegen Rassismus“.

Titelfigur Stefanie aus dem ersten Teil ist in der Fortsetzung nicht mehr dabei. Stattdessen geht es im zweiten Teil der Culture-Clash-Komödie um das Leben der Öztürks zwischen zwei Kulturen. Dafür greift Autor und Theatergründer Murat Isboga, der außerdem Vater Ali spielt, schon mal tief in die Klischeekiste. Vater Öztürk selbst etwa flüchtet sich gern in die ein oder andere Ausrede. Seine älteste Tochter will Karriere machen, muss dazu aber erst einmal ihren Hauptschulabschluss nachholen.

Klischees werden aufgelöst

„Alles nur Spaß“, wird Isboga nach der Aufführung betonen. Die Figuren auf der Bühne seien nicht realistisch. „Ein Ali Öztürk existiert nicht“, sagt Murat Isboga. Um frotzelnd hinzuzufügen: „Aber wenn ich alle Türken zusammen nehme, ergibt es das.“ Dafür erntet er viel Gelächter im Publikum, das etwa je zur Hälfte aus Deutschen und Menschen mit türkischen Wurzeln besteht.

Dazu kommt, dass das ein oder andere Klischee im Laufe des Stücks aufgelöst wird. Denn wie etwa sollen die Eltern ihrer Tochter bei den Hausaufgaben helfen, wenn sie selbst die Sprache lernen und in ihrer neuen Heimat ankommen müssen? Das Theater Halber Apfel leistet mit Humor und Leichtigkeit einen Beitrag zur Verständigung zwischen den Kulturen.

Videowettbewerb von Eleganz Bildungsplattform

Veranstalter der Aufführung war der Verein Eleganz Bildungsplattform, der vor der Aufführung außerdem die Preise für einen Videowettbewerb vergab. Schüler der Klassen sieben bis zwölf waren aufgefordert worden, ihre Beiträge zum Thema „Gegen Vorurteile - für Vielfalt und Empathie“ einzureichen. Gewinner war eine Gruppe des Greselius-Gymnasiums in Bramsche mit dem Video „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“. Die Siegervideos sind ab Montag, 27. März, auf der Internetseite des Vereins ( www.eleganz-bp.de) zu sehen.