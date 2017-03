Hochschulstudent designt Schuh Osnabrücker unter den Top 16 bei Sneaker-Weltmeisterschaft

Osnabrück. Mit ein bisschen Glück geht eine Idee aus Osnabrück bald im wahrsten Sinne des Wortes um die Welt: Hochschulstudent Dennis Hörnschemeyer hat es bei den Sneaker-Weltmeisterschaften unter die letzten 16 geschafft. Gewinnt er, wird sein Turnschuhentwurf in die Realität umgesetzt.

Für Hörnschemeyer, der im zweiten Semester Industrial Design an der Hochschule Osnabrück studiert, wird es das nächste Mal in der Nacht zu Samstag ernst: Um 4.59 Uhr endet nach deutscher Zeit die Online-Abstimmungsrunde, in der entschieden wird, wer ins Viertelfinale des „Pensole World Sneaker Championship“ einzieht. Der 26-Jährige ist der letzte Deutsche im international besetzten Teilnehmerfeld, sein aktueller Gegner kommt aus den USA. (Hier geht es zur Abstimmung.)

Drei Runden überstanden

Hörnschemeyer hat bereits drei Ausscheidungsrunden überstanden, in denen er seinen Entwurf eines Turnschuhs gegen die Ideen anderer Designer hat antreten lassen. „Natürlich bin ich so ehrgeizig, dass ich jetzt gewinnen möchte. Aber überhaupt so weit gekommen zu sein, ist schon ein Erfolg“, sagt der 26-Jährige. Rund 900 Einsendungen gab es insgesamt, 64 wählte eine Fachjury schließlich für die Finalrunden aus. Hinter sich gelassen hat der Student dabei nicht nur zehn Kommilitonen aus seinem Studiengang, sondern auch seinen Dozenten Marco Wallraff. „Da gibt es natürlich mal den ein oder anderen Spruch. Spaß muss sein“, sagt Hörnschemeyer.

Kein Lieblingsmotiv

Wallraff war es auch, der seinen Studenten Anfang des Jahres den Wettbewerb schmackhaft machte – nachdem er selber im Vorjahr teilgenommen hatte. Hörnschemeyer ließ sich auf das Experiment ein: „Ich interessiere mich generell für Mode und speziell für Schuhe. Der Wettbewerb ist für mich eine tolle Möglichkeit, mich auszuprobieren und herauszufinden, ob ich in diesem Bereich bestehen kann.“ Die Idee für seinen Entwurf eines Turnschuhs, der sich aufgrund seines Designs und den verwendeten Materialien vor allem für Motorradfahrer eignen soll, hatte der 26-Jährige schnell im Kopf. Von Skizze zu Skizze verfeinerte er den Schuh, seinen endgültigen Entwurf zeichnete er schließlich mit Copic-Stiften und einem Kugelschreiber. Alleine die letzte Skizze nahm rund fünf Stunden in Anspruch. „Malen ist für mich wie eine Sucht“, sagt der Industrial Design-Student. „Wenn ich erst einmal dabei bin, vergehen die Stunden wie im Flug.“ Auch wenn momentan Sneaker bei ihm und seinen Kommilitonen hoch im Kurs stehen, hat Hörnschemeyer kein Lieblingsmotiv. „Ich zeichne gerne Comics, Graffiti, Menschen – ich probiere einfach alles aus“, erzählt der 26-Jährige mit Blick auf die unterschiedlichen Zeichnungen aus seiner Mappe. Ein Auto gehört dabei ebenso zu den Werken wie Designs von Rasierern oder Skizzen von berühmten Bauwerken.

Dennis Hörnschemeyer ist mit seinem Entwurf unter den letzten 16 Teilnehmern der Sneaker-Weltmeisterschaft. Foto: David Ebener

Mehr als Farben und Formen

Zurück zur Weltmeisterschaft: Zwar steht in erster Linie das Design des Schuhwerks im Vordergrund – doch der Schuh muss laut Reglement auch realistisch umsetzbar sein. Hörnschemeyer machte sich deshalb auch Gedanken zum Material und zur Verarbeitung. Für seinen betreuenden Dozenten Marian Dziubiel spiegelt das ein wenig den Charakter des Studiengangs wider, der sich eben nicht nur um Design dreht, sondern beispielsweise auch um Fertigungs- oder Werkstofftechnik. „Wir haben kein starres Curriculum und geben unseren Studenten viele Freiheiten. Praxisnähe wie bei diesem Wettbewerb ist uns wichtig“, sagt Dziubiel.

Einladung nach Portland

Auch wenn für ihn in der aktuellen Runde Schluss sein sollte, Hörnschemeyer ist stolz auf das Erreichte. Als Belohnung erhielt der 26-Jährige vom Veranstalter des Wettbewerbs, der „Pensole Footwear Design Academy“ in Portland/USA, eine Einladung zu einem Workshop. „Es ist quasi unmöglich, dort einen Platz zu bekommen. Egal wie der Wettbewerb ausgeht, alleine wegen dieser Einladung hat sich die ganze Mühe gelohnt.“ Der 26-Jährige fühlt sich durch den Erfolg bestätigt – und kann sich mittlerweile durchaus vorstellen, Schuhdesign zu seinem Steckenpferd zu machen. Damit wäre er nicht alleine. „Eine unserer Absolventinnen arbeitet mittlerweile für Adidas in genau diesem Bereich“, sagt Dziubiel.

Sollte Hörnschemeyer als Sieger aus der Weltmeisterschaft hervorgehen, wird sein Entwurf in die Realität umgesetzt – allerdings vorerst nur in limitierter Stückzahl. 300 Exemplare des Siegerschuhs werden gefertigt, die in zehn ausgesuchten Sneaker-Läden weltweit verkauft werden.

Wir berichten in der kommenden Woche, wie sich Dennis Hörnschemeyers Schuh weiter im Wettbewerb schlägt.