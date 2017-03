Antrag genehmigt Verkaufsoffener Sonntag in Osnabrück am 9. April

Verkaufsoffener Sonntag in Osnabrück am 9. April MEC öffnen

Am 9. April findet in Osnabrück der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt. Ein Antrag wurde am Freitag von der Stadtverwaltung genehmigt. Symbolfoto: Frank May dpa

Osnabrück. Am 9. April findet in Osnabrück der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt. Ein entsprechender Antrag wurde am Freitag von der Stadtverwaltung genehmigt.