Baustelle im Zeitplan Nadelöhr an der Haster Mühle ist ab Montag Geschichte

Nadelöhr an der Haster Mühle ist ab Montag Geschichte MEC öffnen

Am Montag wird die Baustelle an der Haster Mühle in Osnabrück geschlossen. Die Stadtwerke hatten dort eine Wasserleitung saniert. Foto: Joachim Dierks

Osnabrück. Ab Montagmittag ist die Bramscher Straße in Richtung Innenstadt wieder auf zwei Spuren befahrbar. Die Stadtwerke schließen dann die Baustelle auf Höhe der Haster Mühle und damit ein Nadelöhr, das in den vergangenen Wochen vor allem in den Morgenstunden für Stau gesorgt hatte.