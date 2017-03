Osnabrück. Die Gewerkschaft Verdi sammelt Urteil um Urteil zu ihren Gunsten ein und verhindert einen verkaufsoffenen Sonntag nach dem nächsten. Jetzt ist Osnabrück an der Reihe. Ein schwerer Fehler.

Wem will Verdi eigentlich helfen? Landauf, landab hatte sich der Brauch von vier verkaufsoffenen Sonntagen gut eingespielt, bis das Bundesverwaltungsgericht der Gewerkschaft im Winter Recht gab: Die Öffnung der Geschäfte muss der Versorgung einer Massenveranstaltung dienen, sie darf nicht selbst die Massenveranstaltung sein. Seither läuft der Kreuzzug. Ein verkaufsoffener Sonntag nach dem nächsten wird bundesweit abgesagt, mal mit, mal ohne Klage, aber immer unter dem Druck der Gewerkschaft.

Milliardären in den Rachen

Allerdings, verkaufsoffene Sonntag gibt es trotzdem. Und zwar jede Woche – im Internet. Der Sonntag ist der umsatzstärkste Tag im Online-Handel. Wer stationären Geschäfte die Chance verwehrt, alle paar Monate ebenfalls den Einkauf am Sonntag zu ermöglichen, an diesem Tag beträchtliche Umsätze zu erzielen sowie Lauf- und Neukundschaft auch dauerhaft für sich zu gewinnen, der schwächt seine Nachbarn, Bekannten, Verwandten. Stattdessen wirft er einem amerikanischen Multimilliardär noch mehr Geld in den Rachen, als dieser schon hat.

Ist das sozial?

Ist das strukturpolitisch vernünftig? Ist das sozial? Sichert das Arbeitsplätze und eine stationäre Grundversorgung in hiesigen Städten und Gemeinden? Daher nochmals die Frage: Wem hilft Verdi hier eigentlich? Und warum? Mit welchem Mandat? Richtig ist, dass die Rechtslage so ist, wie sie ist. Deshalb gehört sie geändert. Wenn Gemeinden das für sich beschließen, muss an vier Sonntagen im Jahr ohne jede weitere Bedingung geöffnet werden dürfen.