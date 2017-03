Kanalbauarbeiten in Osnabrück Anwohner genervt wegen anhaltender Straßensperrungen

Osnabrück. Aufgrund mehrerer Großbaustellen entwickeln sich die Osnabrücker Stadtteile Sonnenhügel und Dodesheide zumindest partiell zu großflächig verkehrsberuhigten Zonen. Die langfristigen Sperrungen der Bramscher Straße und der Knollstraße machen es möglich.

Die Stadtteile Sonnenhügel und Dodesheide sind gebeutelt und das werden sie auch noch einige Zeit bleiben: Die Bauarbeiten an der Knollstraße sind bis in den Herbst 2019 terminiert, in der Bramscher Straße graben sich die Kanalbauer derzeit Richtung Wachsbleiche weiter durch das Erdreich, was nun die Sperrung der Einfahrt in die Süntelstraße zur Folge hat.

Bewohner und Gäste der beiden Stadtteile sind genervt, weil sie die Erreichbarkeit ihrer Viertel hochgradig erschwert sehen. Die langfristige, nun aber bald beendete Sperrung der Römereschstraße, hat auch nicht eben zur Hebung der allgemeinen Stimmungslage beigetragen.

Zum aktuellen Stand an der Knollstraße: Im ersten Bauabschnitt von der Klosterstraße bis kurz hinter der Einmündung in die „Lange Wand“ sind die Kanalarbeiten abgeschlossen, derzeit läuft der Straßenbau. Die Asphaltierung ist für Ende April vorgesehen. Dann ist dieses Stück auch wieder befahrbar.

Im Anschluss beginnen die Arbeiten im zweiten Bauabschnitt kurz hinter der Einmündung „Lange Wand“ bis auf die Höhe des kleinen Stichwegs „Lange Wand“. Der Anliegerverkehr zur Ameos-Klinik vom Haster Weg kommend ist während der Bauphase weiterhin möglich, und zwar über eine Ampelschaltung – hier gibt die Straßenbreite diese Möglichkeit her. Die Bauarbeiten seien im wesentlichen im Zeitplan, so ein Sprecher der für den Kanalbau zuständigen Stadtwerke. Die Frostperiode Anfang des Jahres habe zu Verzögerungen geführt, die sich derzeit noch auf etwa zwei Wochen belaufen, durch Mehrarbeit aber wieder aufgeholt werden sollen.

Der Stand der Dinge an der Bramscher Straße: Hier geht die Kanalsanierung in die nächste Phase. Am Mittwoch haben die Stadtwerke mit den Arbeiten im nächsten Teilabschnitt von der Roopstraße bis kurz hinter die Einmündung der Süntelstraße begonnen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Ende Mai abgeschlossen sein. Dieser Bauabschnitt ist die Fortsetzung der im vergangenen September begonnenen Kanalsanierung hinter der Einmündung in die Bramscher Straße vom Hasetor kommend. Dieser südliche Abschnitt sowie die Wittkopstraße sind bereits wieder vom Hasetor aus befahrbar, dafür sind jetzt die Roopstraße sowie der Kreuzungsbereich der Süntelstraße gesperrt.

Während der ortskundige Osnabrücker wenn auch zähneknirschend, so doch noch einigermaßen gekonnt seinen Weg zum Sonnenhügel und in die Dodesheide findet, soll schon so mancher Besucher von außerhalb ungewollt zu wahren Stadtbesichtigungen gezwungen gewesen sein. Selbst so manches Navi soll schon vor der Vielzahl an Sperrungen und damit einhergehenden Umleitungen entnervt aufgegeben haben.

Gleichwohl scheinen die Arbeiten unumgänglich, denn die Kanäle in beiden Straßen sind in die Jahre gekommen und mussten nun dringend ausgewechselt werden, so die einhellige Meinung der Fachleute von Stadtwerken und Straßenbauamt der Stadt. Und die Straßendecke der Knollstraße war schon seit Jahren nur noch mit straff gestellter Federung befahrbar und so vor allem auch für die Anlieger ein Quell steten Ärgernisses.