Zwei Kaufinteressenten Entscheidung über SinnLeffers steht offenbar bevor

Osnabrück/Hagen. Die Entscheidung, wie es mit der insolventen Modekette SinnLeffers weitergeht, steht offenbar bevor. Die Zeitschrift „Textil-Wirtschaft“ meldet, es gebe zwei Kaufinteressenten. Das ist auch für Osnabrück wichtig.

Der Gläubigerausschuss habe sich am Dienstag dieser Woche mit mindestens zwei Übernahmeangeboten befasst, berichtet die „Textil-Wirtschaft“ in ihrer aktuellen Ausgabe. Eine Interessentin soll demnach eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft in Kooperation mit einigen Vermietern von SinnLeffers-Standorten sein. Das Angebot sehe die komplette Übernahme und Fortführung aller Filialen vor. Das soll das von SinnLeffers-Geschäftsführer Friedrich-Peter Göbel favorisierte Modell sein. Göbel würde sich den Angaben der Zeitschrift zufolge selbst beteiligen und Mitglied der Geschäftsführung bleiben.

Bleiben alle Filialen erhalten?

Zweiter Anbieter soll ein Konsortium aus einer schweizerischen Familiengesellschaft und dem früheren Arcandor-Vorstand Marc Sommer sein, der bei einem Zuschlag die Geschäftsführung übernehmen soll. Allerdings will dieses Konsortium nur maximal 17 der 20 Filialen übernehmen.

Wie die „Textil-Wirtschaft“ weiter berichtet, tendiert der Gläubigerausschuss zum Angebot einer kompletten Übernahme, um Kosten für Schließungen und Sozialpläne zu vermeiden. Es seien aber noch offene Fragen zu klären. Mitte kommender Woche sei mit einer Entscheidung zu rechnen.

SinnLeffers-Chef Göbel hatte im Januar in einem Gespräch mit unserer Redaktion angekündigt, dass bis März „ein belastbarer Insolvenzplan“ vorliegt. Dann liege die Entscheidung in Händen des Insolvenzgerichts.

Das Traditionshaus aus Hagen stellte im September 2016 Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung. Das Verfahren schützt das Modehaus vor dem Zugriff von Gläubigern und bietet die Chance, sich aus eigener Kraft zu restrukturieren.

Wichtig für Osnabrück

Für Osnabrück ist der Ausgang des Verfahrens von großer Bedeutung, weil SinnLeffers Hauptmieter des geplanten Einkaufszentrums am Neumarkt werden soll. Es liegt ein unterschriebener Mietvertrag zwischen SinnLeffers und Centerentwickler Unibail Rodamco über 4800 Quadratmeter vor. SinnLeffers würde damit der größte Mieter im Bekleidungssegment. Das Unternehmen hat den Mietvertrag für die inzwischen verkleinerte Fläche an der Johannisstraße bis in erste Quartal 2019 verlängert. Wenn das Center rechtzeitig fertig wird, wäre in drei Jahren ein nahtloser Übergang des Modehauses von der Johannisstraße in das neue Einkaufszentrum möglich. SinnLeffers ist in mehreren Centern von Unibail Rodamco als Hauptmieter vertreten, so im Centro in Oberhausen und im Ruhrpark in Bochum.