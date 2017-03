E-Auto mit Muskelkraft aufladen Spinning-Weltrekordversuch am 31. März in Osnabrück

vbu Osnabrück Bald ist es soweit: In Osnabrück soll ein Spinning-Weltrekord aufgestellt werden. Über 2500 Teilnehmer wollen über Standräder ein Elektroauto aufladen, das dann mehr als 120 Kilometer zurücklegen muss.

Fitnessstudio-Besucher kennen es: Zu lauter Musik auf dem Standrad schwitzen. Bei dem Weltrekordversuch am 31. März wird nun das Osnabrücker Volkswagen-Werk ab acht Uhr abends für 24 Stunden zur Sporthalle. In der Zeit sollen die Teilnehmer auf 120 Standrädern so viel Energie erzeugen, dass ein VW-Elektroauto mehr als 120,1 Kilometer fährt - denn so weit schaffte es ein Fahrzeug beim aktuellen Rekord.

Das Teilnehmerfeld ist bunt gemischt. Aus 43 Ländern stammen die 2648 Rekordaspiranten, teils in privaten Teams, teils als Mitarbeiterschaften aus Unternehmen. Während der 24-stündigen Aktion wechseln sich die Mitglieder der insgesamt 100 Teams ab. Nachdem die Batterien des E-Autos aufgeladen sind, werden bekannte Fahrer im Wagen Platz nehmen: Olaf Lies, der niedersächsische Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, sowie der Osnabrücker Landrat Michael Lübbersmann.

Erzeugter Strom wird in Echtzeit eingeblendet

Geplant ist zur Zeit, dass die beiden Politiker mit dem Elektroauto Richtung Niederlande auf die Autobahn fahren. Um den Stadtverkehr und Erhöhungen zu vermeiden, erklärt der Veranstalter der Aktion, Ralph Butzin. Er war es, der im Jahr 2015 den aktuellen Weltrekord in Oldenburg aufstellte. „Meine Idee war immer, Menschen zu bewegen“, sagt Butzin, „denn das tun wir zu wenig.“ Sport gehört zu seinem Beruf: Er ist im Gesundheitsmanagement tätig.

Für die Motivation der Radfahrer sorgen neben der Musik auch Trainer. Über einen Bildschirm wird die aktuell erzeugte Leistung angezeigt, was den Teilnehmern zusätzlich einheizen dürfte. Falls doch noch Teams im Vorfeld zurückschrecken, wäre das auch kein Problem. „Über 900 Personen stehen auf der Warteliste“, so Beutzin.

Noch fünf Startplätze zu verlosen

Angst haben muss laut dem Veranstalter aber niemand. „Standradfahren ist eine talentfreie Sportart“, scherzt er. Sollte doch jemand Wadenkrämpfe haben, bieten Physiotherapeuten Massagen an. Für Teilnehmer inklusive sind außerdem Verpflegung und Besuche des Nettebads, zu dem Shuttlebusse fahren werden. Als Abschluss gibt es eine Feier.

Wie bei der letzten Weltrekord-Aktion soll der Erlös aus den Teilnahmegebühren gespendet werden. Über 13.000 Euro erhielt damals das Oldenburger Kinderkrankenhaus. In diesem Jahr geht das Geld an den Osnabrücker Förderverein Gecko, der Klinikclowns finanziert. Etwas aufgeregt ist Butzin doch, denn das Weltrekord-Komittee erlaubte keine Testfahrt: „Wenn das Auto stehen bleibt, ist es sofort vorbei.“ Fünf Startplätze gibt es noch auf der Facebook-Seite „innogy you and me“ des Stromanbieters Innogy zu gewinnen.

