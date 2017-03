Zahlen übertreffen Erwartungen Osnabrück rechnet bis 2030 mit 170.000 Einwohnern

Osnabrück. Die Stadt Osnabrück rechnet bis 2030 mit 170.000 Einwohnern. Ende 2015 wohnten in Osnabrück 165.654 und Ende 2016 bereits 168.145 Personen. In einer Studie von 2013 hatte die Stadt 165.390 Einwohner für das Jahr 2025 prognostiziert. Diese Zahl wurde aber bereits Ende 2015 übertroffen.

Osnabrück hatte 2012 noch 158.408 Einwohner und hätte der Osnabrücker Bevölkerungsprognose zufolge im Jahr 2015 eigentlich 161.350 Einwohner haben müssen. Der Sprecher der Stadt, Sven Jürgensen, erklärt den Unterschied mit 2012 noch nicht vorherzusagenden Sonderfaktoren: „Großen Einfluss auf diese Dynamik haben die Aufnahme von mehr als 3000 Flüchtlingen und die Einführung der Zweitwohnungssteuer, die zu einer Ummeldung von 2390 Personen mit Nebenwohnsitz im Jahr 2015 beigetragen hat.“ Weitere wichtige Faktoren seien die Zuwanderungsgewinne durch die weiter steigenden Studentenzahlen und die wachsenden Geburtenzahlen. Zwischen 2013 und 2016 seien pro Jahr im Schnitt rund 2400 Einwohner mehr zugezogen als abgewandert. Zwischen 2013 und 2016 gab es laut Jürgensen eine Zunahme der Geburtenzahlen von 1465 auf 1662 pro Jahr.

Detailliertere Ergebnisse für Osnabrück erst ab Oktober

Der Landkreis Osnabrück hat nun eine eigene Bevölkerungsprognose veröffentlicht. Die Stadt Osnabrück wurde darin nicht berücksichtigt, weil sie alle vier Jahre eine eigene Prognose erstellt. Die nächste abgestimmte Bevölkerungsprognose der Stadt Osnabrück mit noch detaillierteren Ergebnissen wird in diesem Jahr erst ab frühestens Oktober erwartet.

Bad Rothenfelde wächst im Kreis Osnabrück am stärksten

Die am stärksten wachsenden Kommunen im Landkreis Osnabrück werden Bad Rothenfelde und überraschenderweise auch die Samtgemeinde Bersenbrück sein. Wallenhorst, Hagen und Georgsmarienhütte werden bis zum Jahr 2035 prozentual am meisten Einwohner verlieren. Das geht aus der Bevölkerungsprognose des Landkreises Osnabrück hervor.

Die Grafik zeigt, welche Kommunen im Landkreis Osnabrück wachsen und in welchen Gemeinden die Einwohnerzahl bis 2035 sinkt. Grafik: Matthias Michel / Quelle: Landkreis Osnabrück

Steigende Bevölkerungszahl auch im Landkreis Osnabrück

Die Bevölkerungszahl des Landkreises Osnabrück wird von 355.874 Personen Ende 2015 in den nächsten Jahren noch leicht ansteigen und der Prognose zufolge im Jahr 2018 mit rund 357.100 Personen ihren Höchststand erreichen. „Ausschlagbebend für diese Entwicklung sind die in den kommenden Jahren noch zu erwartenden überdurchschnittlichen Wanderungsüberschüsse. Das heißt, es wird mehr Zuzüge als Wegzüge geben“, erläutert Bernward Lefken, der beim Landkreis Osnabrück für die Bevölkerungsprognose zuständig ist.

Insgesamt mehr Einwohner im Landkreis Osnabrück bis 2035

Ab etwa 2019 ist seinen Angaben zufolge mit einem leichten Rückgang der Einwohnerzahlen im Landkreis zu rechnen. Für das Jahr 2030 sagt er eine Bevölkerungszahl von rund 356.400 Personen vorher. Bis zum Jahr 2035 rechnet er mit einem Rückgang der Einwohnerzahlen auf 356.100 Personen.

41 Prozent mehr Personen ab 80 Jahren

Fest steht für Lefken, dass die Alterung der Bevölkerung sich weiter fortsetzen wird. Bei den jüngeren und mittleren Altersgruppen rechnet der Statistiker mit einem weiteren Rückgang der Bevölkerungszahlen. Die Zahl der 10 bis unter 18-Jährigen reduziere sich von 31.800 Personen bis zum Jahr 2035 auf rund 25.600 Personen, was einem Rückgang um rund 19 Prozent entspreche. Bei den Personen im Alter ab 80 Jahren erwartet er bis 2035 hingegen einen weiteren Anstieg um 41 Prozent.

Jährlich 3000 bis 3300 Geburten im Kreis

Die Zahl der Geburten wird seinen Angaben zufolge in den nächsten Jahren noch relativ stabil bleiben und sich jährlich bei rund 3000 bis 3300 Geburten bewegen. „Das hängt vor allem damit zusammen, dass die für die Entwicklung der Geburtenzahlen besonders bedeutsame Zahl von Frauen im Alter von Mitte 20 bis Ende 30 in den nächsten Jahren vergleichsweise konstant bleiben wird“, prognostiziert Lefken. Mittelfristig würden die Geburtenzahlen zurückgehen. „Der dann weiter ansteigende Sterbefallüberschuss kann dann vermutlich nicht mehr durch Wanderungsüberschüsse ausgeglichen werden“, analysiert er. In der Folge werde auch im Landkreis die Bevölkerungszahl zurückgehen. Ähnlich wie bei der Bevölkerungsentwicklung in den vergangenen Jahren werde auch die zukünftige Entwicklung in den kreisangehörigen Kommunen sehr unterschiedlich verlaufen. Besonders verantwortlich für diese Entwicklung sind Lefken zufolge zwei Faktoren: die Zahl der Geburten und die Zahl der Zu- und Wegzüge.

Deutlich mehr Zuzüge als Wegzüge in Bad Rothenfelde

In Bad Rothenfelde, der mit 12,5 Prozent am stärksten wachsenden Kommune im Kreis, gibt es ein besonders hohes Wanderungssaldo, also deutlich mehr Zuzüge als Wegzüge. „Allerdings gibt es relativ viele alte und wenig junge Menschen. Dadurch ist auch die Zahl der Geburten im Verhältnis zum Landkreisschnitt sogar unterdurchschnittlich. Allerdings gibt es keine Kommune im Kreis, die prozentual so stark von den Wanderungsgewinnen profitiert wie Bad Rothenfelde.“ Von 2012 bis 2015 zogen durchschnittlich 164 mehr Personen pro Jahr nach Bad Rothenfelde als wieder wegzogen. Die Altersgruppe der 20- bis 39-Jährigen wuchs mit einem Wanderungsgewinn von durchschnittlich 54 am stärksten, danach die Gruppe der 40- bis 59-Jährigen mit einem Wanderungsgewinn von 50 Personen und die Gruppe der 60- bis 79-Jährigen mit einem Wanderungsgewinn von 46 Personen.

Gewinner Bad Rothenfelde erklärt wachsende Bevölkerung mit Investitionen

Bad Rothenfeldes Bürgermeister Klaus Rehkämper freute sich über das Ergebnis der Prognose: „Die steigende Einwohnerzahl ist nicht nur gut für entsprechende Inanspruchnahme und Auslastung vorhandener Infrastruktur und Dienstleistungsangebote, sie motiviert Investoren auch zu entsprechendem weiteren Engagement in Bad Rothenfelde.“ Er erklärt die positive Entwicklung damit, dass die Wohn-, Lebens- und Aufenthaltsqualität durch öffentliche Investitionen, denen oft private gefolgt seien, „deutlich gesteigert“ wurde. „Das macht den Ort auch für Neubürger interessant“, konstatiert er. Steigende Einwohnerzahlen, mindestens stabile Übernachtungszahlen auf hohem Niveau und deutlich steigende Tagesgästezahlen hätten zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen, welche dann auch Motivation für einen Zuzug sein könnten.

( Weiterlesen: Teuerste Häuser im Landkreis werden in Bad Rothenfelde verkauft)

Bad Rothenfelde will mehr jüngere Menschen anlocken

Rehkämper sieht aber weiterhin eine Herausforderung darin, der Entwicklung des Bevölkerungsaufbaus mit einer relativ hohen Zahl an alten Menschen durch entsprechende Maßnahmen entgegenzuwirken. Dazu zählt er die Ausweisung von Baugebieten oder Bauplätzen für junge Familien zu bezahlbaren Grundstückspreisen, ausreichend Krippen- und Kindergartenplätze, Ganztagsschulangebote sowie das Vorhalten und die Pflege von Freizeitangeboten wie etwa das Sole-Freibad, Sole-Therme und Veranstaltungen wie etwa die Open-Air-Ausstellung „Lichtsicht“ mit Projektionen an den historischen Gradierwerken.

( Weiterlesen: Spitzenreiter bei den Immobilienpreisen im Landkreis Osnabrück ist Bad Rothenfelde)

Samtgemeinde Bersenbrück profitiert vom Niedersachsenpark

Die Geburtenzahlen steigen in der Samtgemeinde Bersenbrück am stärksten, weshalb die Samtgemeinde der Prognose zufolge bis 2035 11,3 Prozent mehr Einwohner haben wird. „Im Zeitraum von 1990 bis 2015 ist die Bevölkerungszahl in der Samtgemeinde Bersenbrück sogar um 45 Prozent angestiegen“, weiß Lefken. „Die Zahl der Geburten liegt hier 30 Prozent über dem Landesschnitt und 15 Prozent über dem Schnitt im Landkreis Osnabrück.“ Hinzu kommt, dass die Samtgemeinde von 2011 bis 2015 um 912 Menschen auf 28.955 Einwohner gewachsen ist. Der Samtgemeindebürgermeister Horst Baier sieht einen Hauptgrund dafür in dem wachsenden Industrie- und Gewerbegebiet Niedersachsenpark an der A1 bei Rieste. „In den letzten 5 Jahren sind circa 2000 Arbeitsplätze im Niedersachsenpark entstanden“ blickt Baier zurück. „Die Entwicklung wird wahrscheinlich weiterhin positiv sein.“ Alleine die Firma Adidas habe angekündigt, durch die Übernahme einer 40.000 Quadratmeter-Halle, die vorher von Peugeot genutzt wurde, in 2017 und 2018 Hunderte neue Beschäftigte einzustellen. Von dem Beschäftigungsaufwuchs profitiere auch die Samtgemeinde Bersenbrück. „Wir stellen viele Zuzüge fest, auch aus osteuropäischen Ländern“, konstatiert Baier.

Migranten mit überdurchschnittlich hoher Geburtenzahl

Zudem werde das Betreuungsangebot für Familien massiv ausgebaut. Derzeit seien vier Kitas im Bau, in den vergangenen Jahren seien fünf neue Krippengruppen geschaffen worden. Die Anzahl der Krippenplätze von 45 im Jahr 2010 werde auf geplante 265 in 2018 steigen. Sechs von sieben Grundschulen würden demnächst Ganztagsunterricht anbieten. „In Verbindung mit der Ausweisung vieler Baugebiete ist die Samtgemeinde ebenfalls als Wohnort attraktiver geworden“, unterstreicht Baier. Durch verschiedene Maßnahmen sei zudem der Bau von Mietwohnungen angeregt worden, die von der neu gegründeten Wohnungsbaugesellschaft der Samtgemeinde flankiert werde: „Das schafft die notwendigen Voraussetzungen für den Zuzug neuer Bürger.“ Auch die gute wirtschaftliche Entwicklung führe in allen Orten zu einem Aufbau von Arbeitsplätzen und damit zu einem Zuzug. Die überdurchschnittlich hohe Geburtenzahl führt Baier auf den hohen Anteil von Migranten aus der ehemaligen Sowjetunion an der Gesamtbevölkerung und die günstigen Rahmenbedingungen für Familien zurück.

Die Verlierer

Zu den Verlierern der Bevölkerungsprognose des Landkreises gehören überraschenderweise Städte und Gemeinden im Speckgürtel von Osnabrück. Wallenhorst und Hagen werden der Prognose zufolge bis 2035 sieben Prozent an Einwohnern verlieren, Georgsmarienhütte sogar acht Prozent.

Hagener Bürgermeister will negative Bevölkerungsprognose umdrehen

Der Hagener Bürgermeister Peter Gausmann verweist darauf, dass Hagen entgegen der vorangegangenen Bevölkerungsprognose Zuwächse bei der Einwohnerzahl in den Jahren 2015 und 2016 habe verzeichnen können. Daher kommentiert er: „Mit der Fortsetzung der kommunalen Handlungsstrategien und dem gewonnenen Vertrauen zugunsten der Familien in Hagen hoffe ich, die negative Bevölkerungsprognose auch in den nächsten Jahren in eine positive Bilanz umdrehen zu können.“ Die Geburtenzahlen hätten sich in Hagen seit 2013 zum Teil mit weit über 100 Geburten stabilisiert und aufgrund der Bautätigkeiten sei ein positives Saldo bei den Zu- und Abwanderungen zu verzeichnen.

Wallenhorster Bürgermeister macht Prognose keine Angst

Der Wallenhorster Bürgermeister Otto Steinkamp sagt, dass gerade in den vergangenen beiden Jahren eine Entwicklung entgegen der Prognose eingetreten sei. „Mir machen mir diese Zahlen keine Angst. Wallenhorst ist sehr gut aufgestellt“, betont Steinkamp. Dies gelte insbesondere für die Bereiche Kindertagesstätten, Schule und Sport. „Durch die von der Prognose stark abweichende Geburtenentwicklung fehlen uns bis August 2017 über 50 Krippenplätze“, erklärt Steinkamp. Wallenhorst werde bis zum Sommer 2017 entsprechende zusätzliche Krippenplätze und Betreuungsangebote schaffen und bis Sommer 2019 eine zusätzliche Kindertagesstätte bauen. Ein weiteres Indiz für eine abweichende Entwicklung von der Prognose sei die starke Nachfrage nach Baugrundstücken. Wallenhorst habe gerade über 200 Bewerbern für ein Baugebiet eine Absage erteilen müssen.

Georgsmarienhütte: Bezahlbarer Wohnraum für junge Familien gefragt

Der Georgsmarienhütter Bürgermeister Ansgar Pohlmann wendet ein, dass bei der aktuellen Bevölkerungsprognose zu berücksichtigen sei, dass sie auf Daten bis Ende 2015 beruhe. Die Entwicklung der Bevölkerung in 2016 mit einer Einwohnerzahl von 32075 zeige gegenüber der Prognose einen positiven Trend von rund 225 Einwohnern auf. Die Entwicklung beruhe auf der Steigerung der Geburtenzahlen als auch auf Wanderungsüberschüssen. Die Entwicklung entbinde aber nicht von der Verpflichtung, die Grundlagen für einen künftig positiven Trend politisch zu entscheiden. Lösungen für bezahlbaren Wohnraum für junge Familien seien nun gefragt.