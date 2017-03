Politik sei in der Moschee tabu Osnabrücker Ditib-Chef bestreitet Steuerung aus der Türkei

Osnabrück. Politik ist in der Moschee tabu, sagt der Vorsitzende der Osnabrücker Ditib-Gemeinde, Hüseyin Celik. Den Vorwurf, Ditib-Mitglieder hätten Erdogan-Gegner ausgehorcht, hält er für „absurd“.

Herr Celik, was geht in Ihnen vor, wenn Sie Berichte über das angespannte Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei hören und lesen?

Ich bin sehr traurig und besorgt darüber, dass das immer gute und freundschaftliche Verhältnis zwischen Deutschen und Türken durch politische Auseinandersetzungen in Mitleidenschaft gezogen wird. Wir müssen vermeiden, dass diese Politik in unseren Alltag eindringt. Wir sollten uns alle gemeinsam um unsere Probleme und unser Leben in Osnabrück kümmern. Wichtig ist es, wie wir untereinander klar kommen.

Wie wird in Ihrer Moscheegemeinde über die Volksabstimmung in der Türkei gesprochen?

Die Volksabstimmung wird nicht oft erwähnt, viel mehr ist Thema, was das hier in Deutschland passiert. In unserer Gemeinde gibt es Menschen, die für ein Ja sind, aber auch die, die für Nein sind. Weil das jeder weiß, vermeidet man tiefgehende politische Diskussionen oder man ermahnt sich gegenseitig, dass Moscheen nicht der richtige Platz dafür sind.

Findet hier in Osnabrück Wahlkampf statt?

Das weiß ich nicht. Derzeit liegen mir keine Erkenntnisse darüber vor.

Wie schätzen Sie die Stimmung unter den Türkischstämmigen in Osnabrück ein – eher erdoganfreundlich, für eine Verfassungsreform, oder eher dagegen?

Wie gesagt, es gibt beide Seiten und über einen generellen Trend kann ich nicht urteilen.

Und wie stehen Sie zu Erdogan?

Über meine politischen Interessen rede ich generell nicht gerne, zumal ich auch derzeit Vorsitzender der Ditib-Gemeinde in Osnabrück bin, da ist meine ganz persönliche Einstellung unwichtig. Ich bin kein Fan einer bestimmten politischen Richtung.

Wie steht die Ditib in Osnabrück zu den Vorwürfen, die Ditib werde von Ankara gesteuert und horche mutmaßliche Erdogan-Gegner aus?

Den Ditib-Verband in Osnabrück gibt es seit über 30 Jahren. In dieser Zeit gab es niemals eine Steuerung aus der Türkei, wir arbeiten alle ehrenamtlich und haben uns immer eigenverantwortlich um unsere kommunalen Belange gekümmert. Wir haben eine Kooperation mit Diyanet (Amt für religiöse Angelegenheiten in der Türkei), die die Imame nach Deutschland schickt. Erstens, weil wir als Verein keine finanziellen Mittel haben, einen gut ausgebildeten Imam zu bezahlen, und zweitens, weil es gut ausgebildetes Personal in Deutschland nicht gab. Es muss auch gesagt werden, dass sowohl Deutschland wie auch die Türkei gemeinsam diese Kooperation gewollt haben. Die angebliche Aushorchung finde ich absurd. Wir haben zur keiner Zeit Menschen ausgehorcht oder aushorchen lassen. Niemand ist zu uns gekommen und hat dies von uns verlangt.

Könnten Sie, Ihre Familie und Freunde zurzeit unbeschwert in die Türkei reisen?

Ja natürlich, in den Sommerferien wollen wir wieder fliegen.