Blick hinter die Kulissen Osnabrücker Zoo reduziert Eintritt am ersten Aprilwochenende

Osnabrück. Mit speziellen Gutscheinen können Besucher am ersten Aprilwochenende im Osnabrücker Zoo die Hälfte des Eintrittspreises sparen. Außerdem gibt es am 1. und 2. April Einblicke hinter die Kulissen des Zoos.

Die Gutscheine werden nach Angaben des Zoos von den rund 190 Sponsoren verteilt. Zusätzlich zum halbierten Preis erwartet die Besucher ein besonderes Führungsprogramm mit Einblicken hinter die Kulissen des Zoos. „Die Zoopädagogen informieren über die Tiere und kommentieren Fütterungen. Als besonderes Highlight führen sie die Besucher hinter die Kulissen des ‚Unterirdischen Zoos‘, des Tetra-Aquariums und in das Löwenhaus“, wird Veranstaltungskauffrau Jennifer Ludwig in einer Mitteilung zitiert. „Dabei können Besucher erfahren, wie der tägliche Arbeitsbereich der Tierpfleger aussieht und welche Aufgaben in einem Zoo anfallen“, so Ludwig weiter.

Sommeröffnungszeiten

Das genaue Führungs- und Fütterungsprogramm erhalten Besucher an dem Aktionswochenende an der Zookasse und demnächst auch auf der Zoo-Internetseite unter www.zoo-osnabrueck.de. Abweichungen aufgrund der Wetterlage sind möglich. Bereits ab kommenden Sonntag, 26. März, gelten wieder die Sommeröffnungszeiten von 8 Uhr bis 18.30 Uhr. Kassenschluss ist stets um 17 Uhr.