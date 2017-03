Aus der Partnerstadt Schädigt Erdogan Osnabrücks Beziehung zu Canakkale?

Osnabrück. Das Verhältnis zwischen Osnabrück und der türkischen Partnerstadt Canakkale bleibt von den Erdogan-Entgleisungen nicht ganz unberührt. „Jetzt erst recht“ müsse die Freundschaft gepflegt werden, sagt Jens Koopmann, Leiter des Partnerschaftsbüros im Osnabrücker Rathaus. Ist das so einfach?

In Canakkale, so scheint es aus deutscher Perspektive, ist die Welt noch halbwegs in Ordnung. Die Amtszeit des als liberal geltende Bürgermeisters Ülgur Gökhan, Mitglied der sozialdemokratischen Partei CHP, endet offiziell im März 2019. Ob der lange Arm Erdogans ihn bis dahin verschont, vermag niemand zu sagen. Als der mächtige Staatspräsident am Samstag zur Erinnerung an die Schlacht von Gallipoli vor 102 Jahren in Canakkale auftrat, begleitete eine Gruppe von Erdogan-Fans die Rede von Bürgermeister Gökhan mit Pfiffen und Buhrufen. Im September vergangenen Jahres platzte die 5. Canakkale-Biennale drei Wochen vor dem geplanten Beginn, weil die Leiterin des bedeutenden Kulturfestivals, Beral Madra, die Kritik von Erdogans Partei AKP auf sich gezogen hatte.

Städtebotschafterin bleibt entspannt

Städtebotschafterin Esra Sakinmaz, die seit Herbst 2016 Osnabrück in der türkischen Partnerstadt vertritt, hat auch nach den diplomatischen Zuspitzungen und Nazi-Vergleichen keine Einschränkungen in ihrer Arbeit erlebt. „Ich führe meine Arbeit derzeit genauso aus wie vorher auch. Es hat keinerlei Einflussnahmen gegeben“, antwortet sie auf die Frage unserer Redaktion. Die Beziehungen der beiden Friedensstädte seien mittlerweise so eng, „dass Arbeitshemmnisse nicht entstehen“. Von beiden Seiten seien Projekte „immer aktiv gewünscht“ und würden „mit Freude und Toleranz“ durchgeführt. „Letzte Woche habe ich hier zum ersten Mal einen türkisch-deutschen Begegnungsabend veranstaltet. Anwesend waren unter anderem auch zahlreiche Osnabrücker. „Der Abend war sehr unterhaltsam. Er hat nochmals gezeigt, dass Freundschaft keine Grenzen kennt!“, schreibt die Städtebotschafterin.

Kein Raum für Hass und Vorurteile

Wie stehen die Menschen in Canakkale zur geplanten Verfassungsreform? Esra Sakinmaz will sich dazu lieber nicht äußern. Sie könne aus ihrer Position die aktuellen politischen Mehrheitsverhältnisse nicht einschätzen. Sicher ist sie aber, dass die Nazi-Äußerungen des türkischen Präsidenten nicht die Meinung der Menschen in Canakkale widerspiegelten. Die partnerschaftlichen Beziehungen und Freundschaften zwischen den Menschen in Osnabrück und Canakkale seien inzwischen so fest verwurzelt, dass es keinen Spielraum für Vorurteile gebe und „schon gar nicht für Hass“.

Künstler durften nicht ausreisen

Auch Jens Koopmann, Leiter des Partnerschaftsbüros der Stadt Osnabrück, glaubt nicht, dass Erdogans Hetzreden gegen Deutschland die Beziehungen zwischen den beiden Friedensstädten nachhaltig schädigen. Dafür stehe die Partnerschaft auf zu festen Füßen. „Das bedeutet allerdings auch, dass wir uns auch weiterhin auf Augenhöhe begegnen und auch kritische Fragen stellen und kontroverse Diskussionen führen dürfen.“

Ganz ohne Brüche war die Partnerschaft in den vergangenen Monaten nicht. Nach dem gescheiterten Putsch im Juli 2016 sind nach Koopmann Angaben zwei Kulturprojekte ausgefallen, weil den Künstlern die Ausreise verweigert worden war. Mindestens ein Schulaustausch wurde abgesagt. Auch die Jugendbegegnung kam im vergangenen Jahr nicht zustande, allerdings nicht auf Druck von oben, sondern weil Teilnehmer wegen der Terrorgefahr in der Türkei ihre Anmeldungen storniert hatten. Deshalb habe die Stadt auch darauf verzichtet, erneut eine Bürgerreise anzubieten.

Türkische Schüler beim Steckenpferdreiten

Zwei Monate nach dem Putsch schon habe sich die „Normalität“ in der Partnerschaft aber wieder eingestellt, so Koopmann. Sichtbares Zeichen sei der Besuch von Schülern der Ismail-Kaymak-Schule zum Steckenpferdreiten im Oktober gewesen. Diese Schule pflegt eine Beziehung mit der Hauptschule Innenstadt. In diesem Jahr sei wieder ein Jugendaustausch geplant. Auch würden erneut junge Leute in einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) nach Canakkale gehen. Koopmann: „Wir planen auch seit einiger Zeit drei größere Projekte mit Künstlern und Musikern. Auch der Bücheraustausch mit der Bibliothek, die Ausschreibung für das Stipendium zum Sommersprachkurs 2017 oder die Planungen für den Partnerschaftstag auf der Maiwoche mit einer Musikgruppe aus Çanakkale laufen wie gewohnt weiter.“ Nach derzeitigem Stand der Planung werde Bürgermeister Gökhan mit einer Delegation zur Maiwoche kommen.

„Jetzt erst recht“

Koopmann hielte es für einen großen Fehler, die Beziehungen auf kommunaler Ebene abzubrechen oder ruhen zu lassen. „Jetzt erst recht“, sagt Koopmann: Gerade vor dem Hintergrund der politischen Spannungen könnten die Städtepartnerschaften einen Beitrag leisten, „dass sich Menschen weiterhin objektiv mit der anderen Kultur beschäftigen und sich ein eigenes Bild von der Türkei und den Deutschen machen können.“ Koopmann schließt allerdings nicht aus, dass nach einem Ja der Türken zur Verfassungsreform die Beziehung „an bestimmten Stellen justiert“ werde müsse.

Plötzlich fehlen die Ansprechpartner

In anderen deutschen Städten scheinen die Beziehungsprobleme größer. Vertraute Ansprechpartner sind plötzlich weg oder Bürgermeister abgesetzt. Das berichteten Teilnehmer eines Erfahrungsausstausches, zu dem der Deutsche Städtetag Vertreter von Kommunen in dieser Woche eingeladen hatte, die Partnerschaften mit türkischen Städten unterhalten. Auf der privaten und zivilgesellschaftlichen Ebene werde der Kontakt weiterhin gepflegt, wie Walter Leitermann berichtete, der die Veranstaltung leitete. Zu beobachten sei allerdings, dass wegen der latenten Terrorgefahr in der Türkei die Neigung der Eltern wachse, ihre Kinder für andere Austauschziele anzumelden.

Auf politischer Ebene gebe es dagegen Hemmnisse, weil plötzlich Ansprechpartner auf türkischer Seite plötzlich fehlten, aber auch, weil auf deutscher Seite eine „gewisse Zurückhaltung“ um sich greife. Die Probleme sind nach den Worten Leitermanns aber „nicht so schlimm“, wie es vor dem Hintergrund der diplomatischen Verstimmungen zu erwarten gewesen wäre. In den kommunalen Partnerschaften sei ein halbes Jahr nach dem Putschversuch wieder eine „gewisse Normalität“ eingekehrt. „Die Beziehungen sind fester als vorher vermutet“, so Leitermanns Fazit.

Teilnehmer beschrieben die Lage dagegen deutlich ernster. Vor allem Partnerstädte in der Zentraltürkei und im Südosten des Landes hätten die Beziehungen eingefroren, auf Anfragen einfach nicht mehr reagiert oder Projekte einseitig beendet. Die Runde sei sich aber einig gewesen: nicht aufgeben und trotz aller Schwierigkeiten weitermachen.