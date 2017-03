Wie Rio Reiser Milliarden in der Kleinen Freiheit in Osnabrück

Milliarden in der Kleinen Freiheit in Osnabrück MEC öffnen

Mit großen Schritten schreitet die Karriere der Band Milliarden voran. Am Freitag ist sie in Osnabrück. Foto: Peter Kaaden

Osnabrück. Rock mit viel Energie bringt die Band Milliarden am Freitag, 24. März, in die Kleine Freiheit in Osnabrück. Fans von Rio Reiser dürften angesichts der Stimme von Sänger Ben Hartmann wehmütig werden.