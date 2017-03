Aus der Kneipe zur Meisterschaft Osnabrückerin Viviane Widjaja tritt bei der Tischfußball-WM an

Osnabrück. Wenn Bayern München und Borussia Dortmund ihre Viertelfinalspiele in der Champions League gegen Real Madrid und den AS Monaco am 11. und 12. April austragen, beginnt für die Osnabrückerin Viviane Widjaja ihr Auftritt bei der Weltmeisterschaft. Während die einen auf dem grünen Rasen auf das runde Leder dreschen, jagt die 34-Jährige an einem Tisch beim Kickern dem Ball hinterher.

Die Büro-Kauffrau hat 2012 und 2013 die Weltmeisterschaft mit der deutschen Tischfußball-Nationalmannschaft gewonnen, war fünfmal Deutsche Meisterin und ist amtierende Stadtmeisterin im Doppel in Osnabrück mit ihrem Partner Steffen Zipfel. Vom 11. bis 16. April tritt sie mit dem National-Team der Frauen und im Doppel beim ITSF World Cup, der Kicker-Weltmeisterschaft, in Hamburg an.

Team hofft auf Heimvorteil

Bei der letzten WM 2015 in Turin belegte das Team um Viviane Widjaja nur den vierten Platz. Jetzt rechnet sie sich bessere Chancen aus. „Dass wir in Hamburg spielen, kann ein Heimvorteil sein, wenn uns die Zuschauer pushen“, sagt sie. Ansonsten erwartet sie einen schwierigen Wettbewerb, da er auf Tischen mit verschiedenen Spielfiguren, unterschiedlichem Belägen und Bällen ausgetragen wird.

Da sie aber früher Tennis gespielt hat, ist die schnelle Reaktionsfähigkeit eine der Stärken von Viviane Widjaja. Ihre Position sieht sie im hinteren Teil des Tischs, als Torfrau und Abwehrspielerin. In dieser Konstellation hat sie mit ihrer Partnerin Lilly Andres viele Spiele und Titel gewonnen. Im Einzel tritt sie übrigens nur ungern an. Da kann sie sich schwerer motivieren. „Ich liebe den Mannschaftssport. Da kann ich für jemand kämpfen.“

Die beachtliche Titel-Sammlung von Viviane Widjaja wird um so erstaunlicher angesichts der Tatsache, dass sie erst seit zehn Jahren kickert. In einer Kneipe stand sie zum ersten Mal an einem Tisch. Da wurde sie sofort mit dem Kicker-Virus infiziert. Seit 2011 lebt die in Lingen aufgewachsene Frau in Osnabrück, vorher wohnte sie in Berlin, wo ihr Team, die „Bears“, beheimatet ist. Die Kosten für die Fahrten zu den Bundesligaspielen und zu Turnieren kann Viviane Widjaja mittlerweile durch Sponsoring aufbringen.

Millionen kickern in Kneipen

Tischfußball ist aber immer noch eine Randsportart, obwohl Millionen Menschen in Kneipen kickern. Auch in Osnabrück wird zum Beispiel im Trash oder im Unikeller bei Turnieren „geflixt“. Viviane Widjaja schätzt die Zahl der Tischfußball-Spieler, die im Wettkampf in Ligen und bei Turnieren spielen, auf 7000 bis 8000. Viviane Widjaja sagt, dass deutsche und der internationale Tischfußball-Verband daran arbeiten, die Sportart populärer und attraktiver zu machen.

Am 10. Juni finden im Haus der Jugend die 9. Osnabrücker Stadtmeisterschaften im Kickern statt. Dort treffen sich die OSC Mavericks regelmäßig montags und donnerstags ab 19 Uhr. Viviane Widjaja ist auch ab und zu auch da und erklärt gerne was, wenn sie gefragt wird. Mittwochs findet zudem ein Kicker-Workshops von 18 bis 20 Uhr im Haus der Jugend statt.