Theater beim VfL Osnabrück „Der rote Löwe“ hat Premiere in der Spielerkabine

Osnabrück. Eine Spielerkabine des VfL Osnabrück dient als authentischer Schauplatz für einen außergewöhnlichen Theaterabend: Am Freitag, 24. März um 19.30 Uhr, feiert dort Patrick Marbers „Der rote Löwe“ Premiere.

In intimer Atmosphäre können 32 Zuschauerinnen und Zuschauer miterleben, wie sich um das Nachwuchstalent Jordan ein Machtspiel um Karriere, Ruhm und das ganz große Geld entzündet. In der Enge der Kabine kann sich im Leben eines Fußballers alles abspielen: Hoffnung und Verzweiflung, Aufstieg und Fall, Loyalität und Betrug. Das muss auch der junge Jordan erfahren.

Als sein Talent dem alten Zeugwart Yates auffällt, bekommt er die Gelegenheit, sich aus seinem schwierigen Umfeld zu befreien und für ein besseres Leben zu kämpfen. Auch Kidd, der Trainer des lokalen Fußballvereins, träumt von einem glanzvollen Aufstieg aus der Kreisliga, der mit einem Spieler wie Jordan plötzlich in greifbare Reichweite rückt. Doch während der ehemalige Profi und eingeschworene Fußballfan Yates auf Integrität und die Macht des Ideals schwört, ist Kidd ein kühl kalkulierender Manager, für den auch der Fußball nur ein Geschäft ist. Ihr Wettkampf um Herz und Verstand des jungen Spielers gerät schnell außer Kontrolle – und droht, das Leben eines jeden von ihnen zu zerstören.

Bekannt durch „Hautnah“-Verfilmung

Der britische Autor Patrick Marber, geboren 1964, ist vor allem bekannt durch die Verfilmung seines Stücks „Hautnah“. Mit „Der rote Löwe“, das 2015 am Royal National Theatre in London uraufgeführt wurde, blickt er erneut in die Abgründe der menschlichen Seele und beweist sein Talent für intensive Charakterzeichnungen.

Leonie Kubigsteltig studierte zeitgenössischen Tanz und Choreografie in Leeds und London, außerdem Kulturwissenschaften in Hildesheim und Theaterwissenschaft in Bochum. Nach Inszenierungen in London, am Schauspiel Frankfurt, dem Theater Kiel und dem FFT Düsseldorf inszeniert sie nun zum ersten Mal am Theater Osnabrück.