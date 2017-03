Vom 24. bis 26. März 2017 Hier sind Flohmärkte in und um Osnabrück und im Emsland

Osnabrück. Ein wenig trödeln und mit etwas Glück noch ein gutes Schnäppchen machen: Wir haben die Flohmarkttermine für das kommende Wochenende vom 24. bis 26. März 2017 in der Region Osnabrück und im Emsland.

In der Region Osnabrück und im Emsland finden am kommenden Wochenende folgende Flohmärkte statt:

Flohmärkte am Freitag, 24. März 2017

„1-Meter-Flohmarkt“ in Osnabrück: Wer alte Schätzchen kaufen oder verkaufen möchte, sollte von 17.30 bis 19.30 Uhr beim Flohmarkt im Café Mandela, Johannisstraße 133, vorbeischauen. Die Verkaufsfläche ist auf einen Meter Länge begrenzt, die Tische werden gestellt. Anmeldung unter Tel. 0152/08783007.

Flohmärkte am Samstag, 25. März 2017

Flohmarkt an der Halle Gartlage: Wie an (fast) jedem Wochenende kann auch an diesem Samstag auf dem Trödelmarkt an der Halle Gartlage in Osnabrück von 8 bis 16 Uhr nach Schnäppchen gesucht werden.

Familienfest in Osnabrück: Beim Familienfest in der katholischen Familienbildungsstätte an der Großen Rosenstraße werden von 10 bis 13 Uhr Flohmarktartikel für Schwangere, Babys und Kleinkinder angeboten.

Eltern-Kind-Markt in Glandorf: Die Krabbelgruppen Glandorf veranstalten von 10 bis 12 Uhr den alljährlichen Eltern-Kind-Markt in der Ludwig-Windthorst-Oberschule Glandorf.

Börse „Rund ums Kind“ in Osnabrück: Im Haus Ledenhof in Osnabrück werden von 11 bis 14 Uhr Kinderzubehör, Spielzeug und Bekleidung verkauft.

„First Hand Markt“ in Osnabrück: Neuwertiges und Selbstgemachtes tauschen – beim 3. Osnabrücker First Hand Markt von 13 bis 16 Uhr im CG Gebäude auf dem Caprivi-Campus der Hochschule Osnabrück, Caprivistraße 1 und 30 a, kann jeder bis zu fünf Dinge mitbringen und erhält dafür Wertmarken, für die er sich aus dem Angebot entsprechend viele Teile aussuchen kann.

Secondhand-Basar „Rund ums Kind“ in Melle: Von 13.30 bis 16 Uhr findet im Pfarrheim Gesmold ein Secondhand-Basar „Rund ums Kind“ statt.

Secondhand-Basar in Melle: Im Waldorfkindergarten Melle kommen von 15 bis 17 Uhr Schnäppchenjäger beim Secondhand-Basar auf ihre Kosten.

Flohmärkte am Sonntag, 26. März 2017

Flohmarkt in Fürstenau: In der Innenstadt von Fürstenau präsentiert sich von 11 bis 18 Uhr die Frühlingsmeile mit Hollandmarkt und einem Flohmarkt für Groß und Klein.

Flohmarkt „Rund ums Kind“ in Bad Rothenfelde: Beim Kinderflohmarkt in der Grundschule Bad Rothenfelde wird von 11 bis 14 Uhr alles für das Kind angeboten.

Flohmarkt in Natrup-Hagen: Im Bürgerhaus Natrup-Hagen an der Theodor-Heuss-Straße veranstaltet der Schützenverein von 11 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür. Besucher können sich über die Aktivitäten des Vereins informieren und auf einem Flohmarkt nach Schnäppchen suchen.

Flohmarkt für Frauen in Freren: In der Alten Molkerei in Freren können Frauen ab 11 Uhr beim Frauenflohmarkt nach passenden Accessoires suchen.

Flohmarkt von „Frau zu Frau“ in Nordhorn: Bei „Madame Floh“, dem Flohmarkt von „Frau zu Frau“, darf jede Frau in der Alten Weberei in Nordhorn von 11 bis 16 Uhr ihre neuen oder gebrauchten Sachen oder auch selbst designte Mode verkaufen. Kaufen dürfen Frauen und auch Männer, denn diese genießen freien Eintritt in Begleitung ihrer Partnerin.

Trödelmarkt „Rund ums Kind“ in Bad Laer: In der Grundschule am Salzbach in Bad Laer werden ab 14 Uhr Spielzeug, Bücher, Kinderbekleidung und vieles anderes angeboten.

Hier fehlen noch Flohmarkttipps? Schreiben Sie uns Ihre Vorschläge in die Kommentare!