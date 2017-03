In der Türkei ums Leben gekommen Bruder berichtet: Das war der Osnabrücker Propellermann

Osnabrück. Mit einem auf den Rücken geschnallten Gleitschirmmotor hatte ein Osnabrücker Radfahrer im März 1998 für Aufsehen gesorgt. Er musste sich damals vor Gericht verantworten. Sein Bruder hat unserer Redaktion jetzt erzählt, was es mit dem Motor auf sich hatte und wie die Sache ausging.

Der Fall hatte in Osnabrück vor gut 20 Jahren einigen Wirbel ausgelöst. Er landete vor Gericht, da der Propellermann – wie er von unserer Redaktion getauft wurde – auf einer öffentlichen Straße gefahren war. Wir sind der Geschichte noch einmal nachgegangen. Zum ersten Bericht geht es hier: Als der Propellermann in Osnabrück die Behörden auf Trab hielt

Ein paar Fragen sind bei der Recherche jedoch offen geblieben: Wer war der Propellermann? Wie endete das Verfahren?

Licht ins Dunkle brachte nun Claas Watermann, der Bruder des Propellermanns, der nach Veröffentlichung des Artikels mit uns Kontakt aufnahm.

Große Leidenschaft

Das Gleitschirmfliegen sei die große Leidenschaft seines Bruders Christian gewesen. Eine Leidenschaft, die ihn sein Leben kostete: 2004 kam Christian bei einem Flug in der Türkei ums Leben. „Es ist schön, dass die Geschichte meines Bruders noch einmal erzählt wird“, sagt Claas Watermann im Gespräch mit unserer Redaktion. Watermann lebt immer noch in Osnabrück.

„Ein lustiger Typ“

Er erinnert sich: „Mein Bruder war ein lebensfroher Mensch, ein lustiger Typ mit Dreadlocks, der immer herausstach.“ Das Gleitschirmfliegen sei mehr als nur ein Hobby gewesen. „Von Beruf war er Lkw-Fahrer, aber gearbeitet hat er nur, damit er Geld hatte, um zu fliegen.“

Den Motor, mit dem er von der Osnabrücker Polizei angehalten wurde, habe er im nordrhein-westfälischen Gütersloh gekauft, sagte Watermann. „Ich glaube, er hat damals um die 3.500 DM bezahlt. Das war ein Motor, der speziell für das Gleitschirmfliegen hergestellt worden war.“

Verfahren eingestellt

Um das Teil zunächst einmal auszuprobieren, habe er ihn auf dem 40 Jahre alten Rad des Großvaters getestet. Dass er von der Polizei geschnappt wurde, habe er mit Humor genommen. „Er wusste, dass es blöd gewesen war, ihn öffentlich auszuprobieren, statt ihn auf einem Privatgrundstück zu testen.“

Das Osnabrücker Amtsgericht verurteilte Christian Watermann zunächst zu einer Geldstrafe von 80 DM. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich 1600 DM gefordert und ging in Revision.

Im Kern ging es darum, ob es sich bei der Kombination aus Rad und Propellermotor um ein Kraftfahrzeug handelt. Gutachter waren sich uneins. Das Oberlandesgericht Oldenburg entschied aber, es handele sich um ein Kraftfahrzeug und gab der Revision statt. Die Richter verwiesen den Fall zurück an das Amtsgericht.

Letztlich sei das Verfahren im August 1999 aber gegen eine Geldbuße von 2000 DM an das Frauenhaus Osnabrück eingestellt worden, sagt Watermann.

Die Passion für das Gleitschirmfliegen sei bei seinem Bruder aber ungebrochen gewesen. Im Jahr 2004 brach er in die Türkei auf, um dort zu fliegen. Er und weitere Gleitschirmflieger wollten von dem Berg Babadag aus starten und durch eine Wolkendecke gleiten.

Wolkenfeld vergrößert

Das Wolkenfeld hatte sich jedoch unerwartet um mehrere Hundert Meter vergrößert, so berichtete es später ein Portal für Gleitschirmflieger. Christian und zwei weitere Flieger, ein Türke und eine Niederländerin, verloren in den Wolken wohl die Orientierung. Der Türke hatte Glück und landete in dem Ast eines Baumes. Christian und die Niederländerin schlugen auf Felsen auf – beide starben.

Sein Bruder habe das Risiko nie gesucht, berichtet Claas Watermann. „Er hat immer zweimal überlegt, was er macht und lieber einen Start abgebrochen.“ Vielleicht sei er in dem Moment zu euphorisch gewesen, um die Gefahr richtig einzuschätzen.

Schon einige Jahre zuvor habe er einen schweren Unfall beim Paragliding gehabt. „Damals hatte er sich mehrere Brustwirbel gebrochen.“ Danach habe er gesagt: „Wenn es mich erwischt, dann lieber beim Fliegen als bei einem Unfall mit dem Lkw.“ Christian Watermann wäre in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden.