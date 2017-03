Interview mit dem Chefdirigenten Andreas Hotz spricht über Mahlers lyrischste Sinfonie

Vor dem nächsten Sinfoniekonzert spricht Generalmusikdirektor Andreas Hotz über Herausforderungen und Reize in Gustav Mahlers vierter Sinfonie und in der Oper „Lied der Nacht“ von Hans Gál.

Mit der vierten Sinfonie von Beethoven haben Sie sich in beste Erinnerung gespielt – ein Werk, das eher selten auf dem Programm steht. Wie verhält sich das mit Mahlers Vierter?

Ganz anders: Die Vierte ist eine der beliebtesten Sinfonien von Gustav Mahler. Viele Menschen, die mit dem heroischen, titanischen, auch eklektizistischen Tonfall bei Mahler nicht viel anfangen können, sind glücklich über diese eine lyrische, lichte, in so positiven Farben gezeichnete Sinfonie. Für viele ist dieses Werk überhaupt der Schlüssel zu Mahler. Weiterlesen: Zuletzt spielte das Osnabrücker Symphonieorchester in kleiner Besetzung

Worin besteht die besondere Herausforderung für Orchester, Sängerin und Dirigent?

Es geht bei dieser Musik um übergeordnete Dinge, die in unserem Alltag keine Rolle spielen: um eine Form von Transzendenz. So bald diese Parameter ins Spiel kommen, wird es bei Mahler schwierig. Viele kleine Noten kann man üben und spielen. Über dem dritten Satz aber steht „Ruhevoll“, und generell sind seine riesigen Adagio-Sätze oder der Schluss der Neunten das Herausfordernste für einen Musiker. Die Vierte stellt zudem etwas Besonderes dar. Als letzte der drei „Wunderhorn“-Sinfonien, begleitet sie im Schlusssatz eine Sängerin, sie ist also gewissermaßen ein Zwitterwesen – was sehr gut zu uns passt. Schon bei der ersten Probe hatte ich das Gefühl, dass unser Orchester einen sehr vertrauten Umgang mit dem Werk findet, im Sinne von seelisch vertraut. Die Musikerinnen und Musiker springen sehr schnell darauf an; da muss man gar nicht so viel erklären. Das Schöne an unserem Orchester ist außerdem, dass es sowohl Konzert, als auch Oper bedient und in diesem Fall beide Karten ausspielen kann. Mahler schreibt über die letzten zwei Minuten „Sehr zart“, was übersetzt heißt: die Sängerin so sensibel wie möglich zu begleiten. Das kann unser Orchester sehr gut. Es ist sicherlich eine Herausforderung, nach den drei instrumentalen Sätzen in diese Stimmung hineinzukommen. Dazu kommt das Moment des Transzendenten: Die Gedichtvorlage zum Gesangspart heißt „Ein Himmel voller Geigen“, und diese Farben muss man finden und gleichzeitig den Mut zur Zerbrechlichkeit haben. Aber ich bin gerne mutig und vertraue darauf, dass die Farben kommen.

Erika Simons übernimmt den Gesangspart. Was prädestiniert sie dafür?

Ich finde sie fantastisch; mit ihr haben wir unbestritten eine Perle im Ensemble. Man kann diesen vierten Satz ja auch mit einem Mezzo besetzen. Aber Mahler schreibt selbst, die Sinfonie sei aus der Sicht eines Kindes gedacht. Man weiß nun nicht, ob die unheimliche Trauer am Ende des dritten Satzes den Tod eines Kindes beschreibt, oder es im vierten Satz eher darum geht, wie ein Kind den Himmel sieht: Dafür sprechen die Schellen und das Glockenspiel. Deswegen wirkt die Musik sehr einfach, in positivem Sinn einfach. Und diese Farbe kann man mit einem leichten Sopran viel besser darstellen. Mahler schreibt ja selbst in seinen Anweisungen, „ohne jegliche Ironie“. Ich höre da die Stimme des Kindes, und es ist die Unbeschwertheit des Kindes, die sich zu Beginn in den Flöten neckt mit anderen Kindern. Weiterlesen: Erika Simons singt in Haydns „Schöpfung“

Das kommende Konzert wird eines der kürzesten seit Langem. Warum haben Sie kein weiteres Werk aufs Programm gesetzt?

Fest steht: Nach dieser Sinfonie kann man nichts mehr spielen. Wenn ich davor etwas gemacht hätte, dann etwas von Mahler selbst, Lieder zum Beispiel. Häufig wird die Vierte ja mit Haydn oder Mozart kombiniert, um das Klassizistische hervorzuheben. Ich halte das aber für eine falsche Analogie. Es ist kleiner besetzt, gut, aber das Idiom ist doch ein ganz anderes. Die Sinfonie beginnt mit einem Motiv, das Mahler pur ist - mit den ersten unvergleichlichen Tönen! Das wollte ich nicht mit einem früheren Werk kombinieren. Wunderbar ist es immer, Mahler mit Alban Berg zu verbinden, weil das aufzeigt, wo Mahler sich hinentwickelt hätte – aber auch das passt gerade zur vierten Sinfonie nicht. Dieser letzte Satz ist harmonisch eher konventionell, eben liedhaft einfach. Diese Vierte steht, wie ein romantischer Liederzyklus, wunderbar für sich alleine.

Auf die Mahler-Sinfonie folgt für Sie und das Musikensemble eine weitere große Herausforderung: Die Oper „Das Lied der Nacht“ von Hans Gál. Wie haben Sie diese Oper gefunden?

Man findet bei der Recherche nach entarteten Künstlern schnell lange Listen mit Namen, die uns präsent sind - die allermeisten allerdings sind es nicht. Hans Gál war mir als Herausgeber der Brahms-Gesamtausgabe und durch seine wichtige Brahms-Biografie ein Begriff. Seine Sinfonien kannte ich zum Teil und im Hinterkopf hatte ich schon immer, wie spannend eine Ausgrabung seiner Werke sein würde. Nun liegt beim Universal-Verlag Einiges von ihm, wenn auch nicht alles gedruckt. Von der Oper gibt es eine handschriftliche Partitur, die der Verlag mit zugeschickt hat. So mache ich es mit vielen anderen unbekannten Opernpartituren - die meisten davon gehen nach der Prüfung aber bald wieder zurück. Am „Lied der Nacht“ bin ich hängengeblieben. Ich finde die Oper noch interessanter als sein sinfonisches Werk.

Wie muss man sich die Musik vorstellen?

Ich will mich hüten, Gáls Musik in eine Schublade zu stecken. Ich finde, man konnte das schon bei seinem Cello-Konzert im Sinfoniekonzert hören: Ganz einfach zu beschreiben ist diese Musik nicht. Sein Lehrer war Eusebius Mandyczewski, einer der besten Freunde von Johannes Brahms. Von dort stammt sein Handwerk, sein klangliches Empfinden. Sein musikalisches Erweckungserlebnis war ein Schulkonzert mit Beethovens Neunter und dem „Meistersinger“-Vorspiel. Daraufhin sagte er, er fühle sich „von Richard Wagner wie von Masern infiziert“. Auch Gustav Mahler hat ihn fasziniert, er hat die ersten Aufführungen der „Salome“ in Wien erlebt – das war die Welle, auf der er schwamm. Es verbinden sich bei ihm komplexe Harmonien mit einer großen Gesanglichkeit, manchmal aber auch Einfachheit, wie wir sie sonst nur bei Schubert kennen.