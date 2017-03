Folkiger Frauenabend Grolsch Song Night in der Osnabrücker Lagerhalle

Grolsch Song Night in der Osnabrücker Lagerhalle MEC öffnen

Zwei von Vier: Das Duo Folkbirds geht bei der Song Night in Osnabrück an den Start. Foto: Grünberg Fotografie

Osnabrück. Ein reiner Frauenabend ist die 54. Grolsch Song Night am Donnerstag, 23. März, in der Lagerhalle in Osnabrück. Mit dabei sind Lilou, Ela Querfeld und die Folk Birds. Moderiert wird der Abend von Marie Katzer.