Blaulicht-Ticker für Osnabrück und Umgebung Einbruch in Einfamilienhaus in Wallenhorst +++ PKW-Aufbruch in Wüste

Unfallflucht in Dodesheide

Osnabrück. Am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr hat sich an der Ecke In der Dodesheide/Walter-Haas-Straße eine Unfallflucht ereignet. Ein 26-jähriger Fahrradfahrer fuhr die Straße In der Dodesheide in Richtung Innenstadt, als aus der Einmündung Walter-Haas-Straße von rechts ein weißer Pkw herausfuhr. Der Fahrradfahrer konnte dem Auto zwar ausweichen, ist jedoch aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit gestürzt. Er erlitt blutige Verletzungen an den Händen im Gesicht und am Knie. Der Autofahrer hat sich direkt entfernt, ohne sich um die Verletzungen usw. zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach dem weißen Auto und seinem Fahrer, einem ca. 35-40-jährigen Mann mit Glatze. Hinweise dazu bitte an 0541-327 2215.