Börgermoor. Im Oktober wird die evangelisch-lutherische Kapelle „Zur Gnade Christi“ in Börgermoor geschlossen. Das gottesdienstliche Leben soll im Mehrgenerationenhaus fortgeführt werden. Ein Kommentar.

Die Kapelle „Zur Gnade Christi“ in Börgermoor wird zwar aus finanziellen Mitteln geschlossen, öffnet damit aber auch eine Tür für eine bessere Zukunft.

Mehr als 52 Jahre hat die Kapelle den Gläubigen ein zu Hause gegeben. In dieser Zeit hat sich vieles verändert. Das Gebäude ist renovierungsbedürftig. Die Gemeindemitglieder werden immer älter. Die Reihen im Gottesdienst lichten sich immer mehr. Die Kirche hat heute nicht mehr den Stellenwert wie früher. Viele junge Menschen sind kaum noch für Gott zu begeistern.

In Börgermoor ist es Zeit für eine Veränderung. Die Kapelle ist zu abgelegen, um neue Mitglieder in den Gottesdienst zu locken. Auch für die älteren Mitglieder stellt dies oft ein Problem dar. Mit dem Umzug in das Mehrgenerationenhaus bietet sich den Gemeindemitgliedern eine Chance, wieder mehr Leben in die Gottesdienste zu bringen.

Im Oktober haben die Glocken in Börgermoor ausgeläutet, aber wenn die Mitglieder mitziehen, können sie im Mehrgenerationenhaus umso lauter erklingen. Die Gläubigen haben die Zukunft ihrer Kirche und des gottesdienstlichen Lebens selber in der Hand.