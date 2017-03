Ab Oktober 2017 Kapelle „Zur Gnade Christi“ in Börgermoor wird geschlossen

Börgermoor. Die evangelisch-lutherische Kapelle „Zur Gnade Christi“ in Börgermoor wird im Oktober geschlossen. Das gottesdienstliche Leben soll im Mehrgenerationenhaus in Börgermoor weitergeführt werden. Auch bei der Kapelle „Zum Schifflein Christi“ in Aschendorfermoor stehen Veränderungen an.

Nach mehr als 52 Jahren ist Schluss: Am 1. Oktober werden die Glocken der Börgermoorer Kapelle, die zur Kirchengemeinde Papenburg gehört, zum letzten Mal läuten. „Heute ist kein schöner Termin und es ist nicht einfach, Ihnen die Wahrheit zuzumuten“, sagte Pastor Sebastian Borghardt, bevor er den rund 20 Gläubigen während einer Gemeindeversammlung am Donnerstagabend von der anstehenden Schließung berichtete.

Zeit zu Sparen

Der Kirchenkreistag hätte auf seiner Sitzung im November eine Änderung über die Zuweisung der Kirchengelder beschlossen. Nach den Worten von Borghardt hätte das die Papenburger stark getroffen. „Wir müssen mit weniger Geld die gleiche Arbeit leisten wie bisher“, erklärte der Pastor und ergänzt: „Wir stoßen an unsere Grenzen.“ Etwa 13.000 Euro müssten eingespart werden. Zudem sei die Kapelle in Börgermoor renovierungsbedürftig. Für die Sanierung der Fenster und der Heizung müssten zusätzlich rund 40.000 Euro aufgebracht werden. „Das Geld haben wir nicht“, sagte Borghardt.

Die Kapelle wurde am 7. Februar 1965 eingeweiht und bot vor allem den Flüchtlingen und Vertriebenen aus Ostpreußen, Schlesien und Pommern eine Anlaufstelle. Dort sollte sich ein neues Zentrum für den Ort Börgermoor entwickeln. „Fakt ist, hier ist gar nichts entstanden“, sagt Borghardt. Mittlerweile kommen nach Angaben der Pastoren nur rund zehn Mitglieder zu den zweiwöchig stattfindenden Gottesdiensten.

Gottesdienste gehen weiter

Der Schließungsprozess beginnt am 1. April mit einer Übergangsphase, die in der Kapelle jedoch nicht zu spüren sein soll. „Leider müssen wir das Arbeitsverhältnis unserer Küsterin ausklingen lassen“, erklärte der Pastor. Nach dem Ernte-Dank-Gottesdienst am 1. Oktober werden sich dann endgültig die Türen der Kapelle „Zur Gnade Christi“ schließen. Dann wird sie entwidmet, sodass sie den Status eines Kirchengebäudes verliert. Was mit dem Gebäude und dem Grundstück passiert, ist noch offen. Einen Verkauf schloss Borghardt nicht aus.

„Wir möchten das gottesdienstliche Leben erhalten“, betonte Anna Riese, verantwortliche Pastorin für die rund 500 Gläubigen in Börgermoor. Sie sei bereits auf die katholische Kirchengemeinde zugegangen. Die Gottesdienste sollen zukünftig im Mehrgenerationenhaus der Pfarrgemeinde St. Johannes stattfinden. Riese freut sich über das Entgegenkommen der Katholiken und „die Bereitschaft, miteinander den Weg durch diese schweren Zeiten zu gehen.“

Kapelle in Aschendorfermoor auch betroffen

Um die Vor- und Nachbereitung des Raumes soll sich ein ehrenamtliches Team kümmern. „Wir sind noch in den Planungen“, sagte Riese. Sie sei zuversichtlich, dass sich Leute dafür finden würden. Die Pastorin sieht den Umzug als Chance, dass aufgrund der zentralen Lage wieder mehr Leute zum Gottesdienst kommen. „Es ist eine Perspektive am Horizont, um das evangelische Leben in Börgermoor zu erhalten“, so Riese. Auch der stellvertretende Superintendent Ralf Maennl sieht das Positive an der Situation. Viele Ältere hätten Schwierigkeiten, zu der Kapelle zu kommen. „Eine Kirche gehört ins Zentrum und das ist nicht hier“, sagte Maennl.

Auch die Kapelle „Zum Schifflein Christi“ in Aschendorfermoor ist von den Sparmaßnahmen betroffen. Dort wird ebenfalls die Küsterstelle gestrichen, allerdings wird die Kapelle weiterhin für die Gottesdienste genutzt, da das Gebäude in einem guten Zustand ist. Auch hier sollen Ehrenamtliche die Gottesdienste organisieren.