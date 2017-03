Geld für Schulen und Sport Samtgemeinde Nordhümmling investiert eine Million

Esterwegen. Die Samtgemeinde Nordhümmling wird 2017 Investitionen in Höhe von einer Million Euro tätigen. Die Mittel fließen hauptsächlich in Bauprojekte.

Die größte Investition in Höhe von 170.000 Euro werde für die Sanierung der Turnhalle in Hilkenbrook veranschlagt, sagte Samtgemeindebürgermeister Stefan Eichhorn (parteilos) auf der Sitzung des Samtgemeinderates. Mit 160.000 Euro schlage der nächste Abschnitt der Rathaussanierung zu Buche. Insgesamt werden hierfür, so Eichhorn, etwa 1,5 Millionen Euro in die Hand genommen. Weitere Posten auf dem Investitionsplan der Samtgemeinde sind der Bau eines Klärschlammhochbehälters bei der Kläranlage in Surwold für 106.000 Euro, für die Kanalisation im neuen Baugebiet in Breddenberg werden laut Eichhorn 80.000 Euro eingeplant, in den neuen Baugebieten in Esterwegen 50.000 Euro. Den Gesamtinvestitionen von gut 1.006.000 Euro stehen Einzahlungen im Investitionsbereich in Höhe von 576.000 Euro gegenüber. Diese setzen sich aus Zuschüssen für die Rathaussanierung und den Beiträgen der Abwasserbeseitigung zusammen, so Eichhorn.

Wie Kämmerin Esther Middendorf weiter ausführte, werde die Nettoneuverschuldung in diesem Jahr bei 985.800 Euro liegen. Der Schuldenstand werde Ende 2017 dann 5.032.000 Euro betragen. Eine neue Darlehensaufnahme sei hingegen nicht nötig, da eine Kreditermächtigung aus 2016 in Höhe von gut 1.694.000 Euro als Haushaltseinnahmerest übertragen worden sei, so Middendorf. Gut 330.000 Euro werden für die Tilgung von Krediten veranschlagt.

Beim Ergebnishaushalt werde es in diesem Jahr ein leichter Überschuss in Höhe von 1600 Euro erwartet, so die Kämmerin. Dieser fließe in die Rücklagen. Die positive Gestaltung des Haushaltes sei auf höhere Erträge bei den Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Hier werden mit 4.202.000 Euro rund 602.000 Euro mehr als im Vorjahr erwartet. Bei den Aufwendungen für die Kreisumlage sind in diesem Jahr 1.588.000 Euro eingeplant. Trotz der Senkung von 44 auf 42 Prozent sind laut Middendorf dennoch etwa 163.000 Euro mehr zu zahlen als im Vorjahr. Weiter sind im Ergebnishaushalt Abschreibungen von gut 500.000 Euro vorgesehen.