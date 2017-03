Gastronomie erhält neuen Namen Neue Pächterin für Seeperle in Esterwegen gefunden

Neue Pächterin für Seeperle in Esterwegen gefunden MEC öffnen

Aus der „Seeperle“ am Erikasee in Esterwegen wird das Eri(ca)fe. Foto: Daniel Gonzalez-Tepper

Esterwegen. Die Gemeinde Esterwegen hat eine Pächterin für die Seeperle, die Gastronomie am Erikasee in Esterwegen, gefunden. Auch ein neuer Name wurde gefunden.