Eröffnung im Juli vorgesehen Neubau des Dorfladens in Hilkenbrook macht Fortschritte

isp Hilkenbrook. Der neue Dorfladen in Hilkenbrook nimmt Formen an. Nach der Schließung im vergangenen Oktober, laufen die Arbeiten am neuen Gebäude, das an alter Stelle errichtet wird. Die Eröffnung ist für Anfang Juli geplant.