20 Arbeitsplätze in Neuenkirchen Neues Kalksandsteinwerk entsteht in der Hörster Heide

Neuenkirchen-Vörden. Im Industriegebiet Hörster Heide wird auf 5,2 Hektar Fläche ein Kalksandsteinwerk entstehen. Parallel zur Landesstraße 76, unweit der Firma Ovobest und in unmittelbarer Nähe zur Autobahnausfahrt Neuenkirchen-Vörden.

Investor und Betreiber der Niederlassung ist die Cirkel GmbH aus dem westfälischen Haltern am See.

Unterstützt wird das Projekt in Neuenkirchen-Vörden mit 1,8 Mio. Euro aus Bundesmitteln, die das Umwelt- und Bauministerium zur Verfügung stellt. Das hat die SPD-Bundestagsabgeordnete Gabriele Groneberg zusammen mit dem Vördener Kreistagsabgeordneten Hermann Schütte in einer Presseerklärung mitgeteilt. „Ich freue mich über die Standortentscheidung der Firma Cirkel und natürlich auch über die sehr großzügige Förderung durch das Ministerium“, so Groneberg: „Das Hightech-Werk für Baustoffe bringt nicht nur Arbeitsplätze und Wertschöpfung, sondern vor allem auch modernste Technologie in die Region.“

Nach Angaben der Firma Cirkel sollen in dem Werk in der Hörster Heide bis zu 20 Menschen Beschäftigung finden. „Mit dem innovativen Werk werden neue Standards in der Energieeffizienz und damit neue Maßstäbe für Klimafreundlichkeit in der Baustoffindustrie gesetzt“, heißt es in weiter in einer schriftlichen Mitteilung des Unternehmens. „Durch die Digitalisierung in der Fertigung – Industrie 4.0 – und eine neuartige Pressentechnologie ist die Produktion deutlich flexibler als in konventionellen Werken der Mauerwerksindustrie“, so Geschäftsführer Julian Cirkel.

Das Unternehmen (Gründungsjahr 1898) verfügt über Werke in Wickede (Ruhr) und Haltern am See, an dem zusätzlich auch Porenbeton produziert wird. An den Standorten Emsdetten und Bad Salzdetfurth produziert Cirkel Granulate und Katzenstreuvorprodukte. Das Familienunternehmen hat laut eigener Pressemitteilung an allen vier Standorten heute 150 Mitarbeiter. Jene bis zu 20 in Neuenkirchen-Vörden kommen demnächst hinzu.