Teil-Maßnahme der Dorferneuerung Der Friedhofsvorplatz in Vörden hat jetzt neue Möbel

Neuenkirchen-Vörden. Die im Rahmen der Dorferneuerung bewilligte Möblierung des Friedhofvorplatzes im Ortsteil Vörden ist erfolgt.

Aufgestellt wurden mehrere Sitzbänke (u.a. doppelseitige) sowie drei Papierkörbe. „Damit wurde in unmittelbarer Nähe des Friedhofes und der örtlichen Bushaltestelle die Schaffung von zentralen Sitzgelegenheiten realisiert“, stellte Bauamtsleiter Jürgen Rolfsen zufrieden fest.

Geländer am Kreisverkehr kommen später

Auch die beschlossene Aufstellung und Anbringung von zwei Geländern im Bereich des Kreisverkehres in Vörden (Höhe Reutestraße, L846 und L76) ist in Vorbereitung, wird aber erst dann realisiert, wenn in den kommenden Monaten die platzraubenden Schwertransporte zu den regionalen Windparks bei Damme und Hunteburg abgeschlossen sind.

Die Möblierung des Friedhofvorplatzes und die Geländeranbringung beziffert der Bauamtsleiter mit insgesamt rund 30000 Euro. Fast die Hälfte dieser Kosten trägt dabei die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden. Etwas mehr als 50 Prozent übernimmt das Land Niedersachsen aus seinen Fördertöpfen für Dorferneuerungsmaßnahmen.

Weiterer Antrag bereits an das ArL gesendet

Diese möchte die Gemeinde übrigens auch in der nächsten Phase der Dorferneuerung „anzapfen“. Zusammen mit dem Arbeitskreis Dorferneuerung Vörden – unter dem Vorsitz von Reinhard Rehling – wurde beim Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) ein Antrag für Umgestaltungen an der Straße Am Burggraben und eine Neugestaltung der Friedhofszuwegung (inklusive Mauersanierung) eingereicht. Antragsentscheidung: wohl bis Anfang Mai.