„Schlechteste Übertragungsraten“ Frustfaktor Internet - Marienschule Twist hinkt hinterher

Twist. Ohne Internet geht im Berufsalltag von Lehrern und im Schulunterricht immer weniger. Schlecht also, wenn die Übertragungsraten im Keller sind. An der Marienschule Twist kommt das Internet nur in homöopathischen Dosen an - die Gemeinde verspricht zeitnahe Besserung.

In der Ecke des Lehrerzimmers der Marienschule im Twister Ortsteil Bült steht ein PC. Kein nagelneues Modell, aber für die Erfordernisse eines Lehrerkollegiums völlig ausreichend. Auch sonst ist die technische Ausstattung der Schule vorzeigbar: Es gibt einen Computerraum und multifunktionelle Smartboards in den Klassenzimmern. Die didaktischen Möglichkeiten gewinnen durch moderne Technik beträchtlich. Noch beträchtlicher gewännen sie, wenn man die Geräte vernetzen könnte: Gerade mal 500 Kilobite je Sekunde kommen in der Schule an - gemessen am aktuellen Stand der Technik ist der Wert steinzeitlich. Für ein W-Lan Signal, mit dem man die Verwaltung oder die Aula abdecken könnte, ist er völlig unzureichend.

„Man könnte zwischendurch Wäsche aufhängen gehen“,sagt Schulleiterin Ute Reker, um die zeitlichen Dimensionen zu verdeutlichen, die entstehen, wenn sie mal ein paar Dokumente für den Unterricht aus dem Internet laden will. Dabei ist eine gute Internetverbindung für den Schulalltag eigentlich unabdingbar: „Immer mehr Schulbuchverlage bieten Zusatzmaterialen und Ergänzungen zum Lehrwerk nur noch im Internet an“, berichtet Kathrin Wilmes aus dem Schulkollegium. Wilmes ist eine von einer ganzen Reihe junger Lehrerinnen, die mit dem Internet in ihren Beruf gestartet sind. Zur Recherche und zur Unterrichtsvorbereitung ist das Netz für sie nicht unabdingbar, aber unverzichtbar. „Klar nutzen wir auch gedruckte Lehrbücher zur Unterrichtsvorbereitung. Aber ein wesentlicher Teil von Recherche und Materialbeschaffung findet Online statt.“ Zum einen, weil entsprechende Anbieter immer stärker ins Virtuelle drängen und zum anderen, weil es schlicht praktischer sei, sagt sie.

„Manchmal kommt nichts an“

Wilmes nutzt zur Unterrichtsvorbereitung meist den PC zu Hause, wo die Übertragungsraten besser sind. Spontane Änderungen freilich erschwert das: Wird eine Kopiervorlage vergessen oder passt ein Arbeitsblatt kurzfristig doch nicht in den Unterricht, ist Nachbesserung vor Ort schwierig. „Manchmal kommt hier wirklich nichts mehr an“, schildert Schulleiterin Reker. Immer wieder sorge das für Frustration unter den Kollegen - und nicht nur da.

Auch für den Unterricht selbst ist ein funktionierender Internetzugang eigentlich eine Notwendigkeit: „Wir sollen unsere Schüler in Mediennutzung schulen, den Umgang mit Online-Inhalten pädagogisch begleiten“, benennt Reker eine Anforderung an modernen Schulunterricht. Ohne reibungslosen Zugriff darauf sei das freilich schwierig. Eine ganze Reihe von Lernprogrammen stelle zudem für den Unterricht eine echte Bereicherung dar - wenn die Schüler sie nutzen könnten. Wilmes verweist etwa auf das Portal Antolin, wo Schüler auf spielerische Art ihr Leseverstehen trainieren können. „Eine ziemlich gute Ergänzung, die durch Elemente wie etwa ein Ratespiel die Schüler zusätzlich motiviert“, erklärt Wilmes. Wer Fragebögen zu gelesenen Texten beantwortet, könne sich vom Programm generierte Siegerurkunden ausdrucken - wenn die Technik denn mitspielen würde. „Meist klappt es nicht. Die Schüler sind dann genervt, wir Lehrkräfte auch - oft berücksichtigen wir solche Ansätze in der Unterrichtsplanung schon gar nicht mehr.“

Gemeinde verspricht neue Leitungen

In vielerlei Hinsicht gerät die Marienschule mit ihren 50 Kb/s immer mehr ins Hintertreffen. Die Gemeinde Twist hat nun kurzfristige Besserung versprochen: Heinz Greve aus der Gemeindeverwaltung verweist auf eine kürzlich erfolgte Bestandsaufnahme an den Twister Schulen: „Tatsächlich hat die Marienschule die schlechtesten Übertragungsraten.“ Gespräche mit dem Internetanbieter EWE seien bereits gelaufen, in Kürze sollen neue Hochgeschwindigkeitsleitungen in Bült verlegt werden, von denen auch die Schule profitieren soll. Bis zu 50Mb/s können damit erreicht werden, sagt Greve - für die Marienschule wäre das fast ein Epochenwechsel. Zeit, um Wäsche aufhängen zu gehen, bliebe dann während der Downloadvorgänge nicht mehr.