Kosten von 50.000 Euro Tribüne des SV Meppen wird schon im April erneuert

ma/dkr Meppen. Das Dach der Haupttribüne des SV Meppen wird kurzfristig für rund 50.000 Euro erneuert. Das hat Bürgermeister Helmut Knurbein auf Anfrage der MT-Redaktion gesagt.

Tatsächlich sind die alten, licht durchlässigen Kunststoffplatten stark porös. Schon öfter fielen kleine Kunststoffteile herab, wenn ein Fußball auf dem Dach landete. So musste die Stadt aus Sicherheitsgründen bereits Teile der Tribüne absperren. Auch mit Blick auf die immer wahrscheinlicher werdenen Relegationsspiele wollte sich die Stadt diese Blöße nicht geben. So werden die Aufstiegsspiele live im Fernsehen übertragen.

Rasen wird geschont

Laut Knurbein finden die Arbeiten vom 10. bis 26. April statt. Zuerst werden die alten Platten abgebaut und dann gegen neue Aluminiumplatten ausgetauscht werden. Im Rahmen der Arbeiten, u.a. mit Steigern, muss der Rasen teils mit Holzpatten ausgelegt werden. Diese würden jeweils abends wieder abgebaut, damit sich das Gras über Nacht regenerieren kann. Die Baukosten bezifferte der Bürgermeister mit 50.000 Euro.

Treffen mit DFB

Daniel Eiken, Geschäftsstellenleiter des SV Meppen, bestätigte, dass es am Mittwoch ein Treffen zwischen ihm und Finanzvorstand Stefan Gette vom SV Meppen sowie zwei Vertretern des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gab, die eine Stadioninspektion durchführten. Auch Vertreter der Polizei sowie verschiedener Behörden der Stadt Meppen und vom Ordnungsdienst waren dabei. Die DFB-Mitarbeiter nahmen die gesamte Infrastruktur des SV Meppen unter die Lupe und tauschten sich mit den Vereinsverantwortlichen aus. Etwa drei Stunden, so Eiken, habe man zusammengesessen. „Es ist praktisch der Istzustand aufgenommen worden. In Kürze werden wir ein Schreiben vom DFB bekommen, in dem uns mitgeteilt wird, wo nachgebessert werden müsste, um die Lizenz für die Dritte Liga zu bekommen“, erklärte Eiken.

Stärkeres Flutlicht

Bürgermeister Knurbein ergänzte, dass bereits feststeht, dass die Stadt die Flutlichtanlage verstärken muss, da sie für Fernsehübertragungen nicht mehr ausreicht. Auch in Sachen Brandschutz müsste die Stadt im Fall des Aufstiegs kurzfristig nachbessern. „Für weitere Maßnahmen gibt uns der DFB eine Karenzzeit von einem Jahr“, ergänzte das Stadtoberhaupt.