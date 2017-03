Prozess nach Übergriff Fleischer aus Sögel greift mit Elektroschocker an – Bewährungsstrafe

Meppen. Mit einem Elektroschocker hat ein polnischer Fleischer aus Sögel einen Landsmann traktiert. Der Fall ging vor Gericht. Urteil: Sechs Monate Freiheitsstrafe – ausgesetzt zur Bewährung.

Der 43-Jährige soll seinen Landsmann in dessen Unterkunft brutal und hinterlistig geschlagen und misshandelt zu haben. Der Angeklagte verwendete bei der Tat einen Elektroschocker (Taser), sodass die Anklage auf gefährliche Körperverletzung lautete.

Der Beschuldigte ließ durch seinen Verteidiger vor Gericht vortragen, weshalb es zu der Tat kam: Das Opfer habe sich, während er selbst in der Woche weit außerhalb Sögels arbeitete, seiner ebenfalls in der in der Fleischzerlegung tätigen Ehefrau genähert. Mit immer eindeutigeren Sprüchen habe er sich ihr sexuell angeboten. Die Frau habe ihren darüber auch telefonisch informiert. Sie habe unter den Angeboten psychisch gelitten, sodass sie sich sogar in ärztliche Behandlung habe begeben und ihren Job aufgeben müssen.

Aussage vor Gericht entscheidend

Versuche des Verteidigers, die Vernehmungen durch die Polizei in Zweifel zu ziehen, weil zwischen Niederschriften und gerichtlicher Zeugenaussage erhebliche Differenzen bestünden, wies der Staatsanwalt zurück. Entscheidend sei die Aussage vor Gericht. Außerdem seien sprachliche Probleme naheliegend, wie man in der Hauptverhandlung merke, wo Wort für Wort per Dolmetscherin übersetzt werden müsste.

Der Angeklagte, so seine Aussage, habe dann nachmittags den Landsmann in seinem Zimmer aufgesucht und den Schlafenden durch etwa vier Faustschläge ins Gesicht geweckt. Er habe weder mit seinen beschuhten Füßen getreten, noch habe er den Elektroschocker angesetzt. Allerdings räumte der Angeklagte ein, einen Taser bei sich gehabt zu haben.

Brutalität

Der Verletzte sagte als Zeuge aus, dass er zunächst schlafend misshandelt und dann auf dem Flur der Unterkunft getreten worden sei. Er sei zudem mit dem Taser verletzt worden. Das ärztliche Attest wies neben Prellungen und Verstauchungen aus, dass der Angeklagte den Taser angesetzt und betätigt hatte. Ein Brillenhämatom deute die Brutalität an, mit der der Angeklagte Selbstjustiz geübt habe.

Geständnis

Der Verteidiger regte an, dass das Verfahren als minderschwerer Fall mit einer kurzen Freiheitsstrafe abgeschlossen werden könne. Staatsanwalt und der Nebenkläger widersprachen energisch gegen die Bewertung; unter einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe gehe gar nichts. Diese könne zur Bewährung ausgesetzt werden, weil der Angeklagte bisher keine Vorstrafen habe. Voraussetzung für diese Milde sei aber ein eindeutiges Geständnis. Dieses Geständnis gab der Verteidiger zu Protokoll. Der Staatsanwalt beantragte neben der Freiheitsstrafe ein Schmerzensgeld von 1000 Euro, dem auch der Anwalt des Opfers zustimmte.

Mindeststrafe

Die Strafrichterin verurteilte den Mann zu den beantragten Sanktionen. Sechs Monate seien die im Gesetz für eine gefährliche Körperverletzung vorgeschriebene Mindeststrafe. Ein minderschwerer Fall liege nicht vor. Sie setzte die Strafe auf drei Jahre zur Bewährung aus. Neben dem Schmerzensgeld muss der als Zeitarbeiter beschäftigte Mann auch die Kosten des Verfahrens und des Nebenklägers zahlen. Das Urteil wurde rechtskräftig.