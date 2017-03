Ärztin entlassen Falschdiagnose Fehlgeburt – schwerer Fehler im Krankenhaus Meppen

Meppen. Wegen plötzlichen Blutungen hat sich eine Frau aus Lathen Mitte März im Ludmillenstift vorgestellt. Sie ist da gerade in der 13. Schwangerschaftswoche und macht sich Sorgen. Im Krankenhaus wird eine Fehlgeburt diagnostiziert - fälschlicherweise, wie sich später herausstellt.

Am 12. März wacht Nadine R. mit Schmerzen im Bauch auf. Im Bad dann der Schock: Sie hat eine Blutung erlitten. R. ist zu diesem Zeitpunkt in der 13. Schwangerschaftswoche und weiß, was das bedeuten kann: Die 30-jährige hatte schon einmal eine Fehlgeburt und ist entsprechend alarmiert. Umgehend informiert sie ihre Schwester und ihren Schwager – der fährt sie daraufhin von ihrer Wohnung in Lathen nach Meppen, in die Notaufnahme des Ludmillenstiftes.

Obwohl der Weg ins Hümmling Hospital nach Sögel kürzer wäre, ist die Meppener Klinik in Sachen Geburtshilfe das Haus ihres Vertrauens. Die geburtsmedizinische Abteilung des Ludmillenstifts ist renommiert und ein Herzstück des Hauses. Seit Jahren steigen die Zahlen der hier verzeichneten Geburten. Die frühere Eisschnellläuferin Anni Friesinger-Postma kam hierher, um zu entbinden. Auch R. war bislang mit Betreuung und Behandlung stets zufrieden: Ihre drei Kinder haben im Meppener Krankenhaus das Licht der Welt erblickt.

Kurz zuvor wurde ein Notfall eingeliefert

Der 12. März ist ein Sonntag. Die Personaldecke im Krankenhaus ist entsprechend dünner als an Werktagen. Kurz vor R. wurde ein Notfall eingeliefert: Bei einer hochschwangeren Frau muss notfallmäßig ein Kaiserschnitt durchgeführt werden. Die Ärztin, die R. später untersuchen wird, hat ihren Dienst um 8 Uhr begonnen und assistiert bei dem Eingriff. (Weiterlesen: Geburtszahlen steigen - massive Zunahme in Meppen)

Einige Zeit nach 9 Uhr wird R. aufgenommen – mit, wie sie empfand, vorwurfsvollem Unterton: Sie habe ja vorab wenigstens mal anrufen und ihr Kommen ankündigen können, habe eine Krankenpflegerin gesagt. „Klar kann ich verstehen, dass das Personal im Stress war. Aber ich war es auch – ich hatte schließlich Sorge um mein Kind. Da denke ich doch nicht daran, mich anzumelden“, sagt R.

„Sie haben Ihr Kind leider verloren“

Die nächsten gut zwei Stunden habe sie dann auf dem Flur gesessen und gewartet, in steter Sorge um ihr ungeborenes Kind. Aber ohne starke körperliche Schmerzen: „Das war anders als bei meiner ersten Fehlgeburt, die sehr schmerzhaft war und mit starken Blutungen einherging. Deswegen habe ich gehofft, dass nichts Schlimmes passiert ist.“ Es ist viertel vor zwölf, als die diensthabende Ärztin Zeit findet für R. Einer kurzen Ultraschalluntersuchung folgt die traurige Nachricht: „Sie haben Ihr Kind leider verloren“, hört sie. Man müsse nun medizinisch Notwendige veranlassen: Um Plazentareste aus der Gebärmutter zu entfernen, sei eine Kürettage, die sogenannte Ausschabung, notwendig. Die Ärztin rät R zur stationären Aufnahme, damit der Eingriff schnellstmöglich erfolgen kann.

R. ist geschockt und erschüttert – und entscheidet sich, das Krankenhaus gegen ärztlichen Rat zu verlassen. Sie möchte nach Hause. Zu ihrem Lebensgefährten und ihren drei Kindern. Aufgelöst macht sie sich auf den Heimweg, es fließen Tränen. Das medizinisch Notwendige, denkt sie, kann warten. Zwei Tage später hat sie einen Termin bei ihrer behandelnden Gynäkologin.

Auf Ultraschallbildern regt sich Leben

Ihre behandelnde Gynäkologin ist eine Ärztin der Emsländischen Frauenarztpraxis Sögel. Betroffen studiert sie den Arztbrief, den R. ihr am Montag überreicht. „Abortus incompletus“ steht dort als Diagnose vermerkt - unvollständiger Abort. Routinemäßig untersucht sie Rs. Bauch erneut – und ist verdutzt. Auf Ultraschallbildern regt sich Leben, schlägt ein kleines Herz, sind die Konturen des heranwachsenden Fötus erkennbar. Die Ärztin prüft erneut. Tatsächlich: die Fehlgeburt ist eine Fehldiagnose. „Jeder Anfänger hätte erkennen müssen, dass kein Abort vorlag“, sagt sie unserer Redaktion.

Nach Rs. Besuch telefoniert die Sögeler Gynäkologin mit der Kollegin im Ludmillenstift. Eine klare Stellungnahme bekommt sie von ihr nicht: Es sei abgewiegelt und darauf hingewiesen worden, dass vor einer Operation in jedem Fall noch ein weiterer Arzt den Befund geprüft hätte. Später ist die Gynäkologin für unsere Redaktion nicht mehr erreichbar. Die Frauenarztpraxis lässt mitteilen, man betrachte das Gespräch mit der Ärztin als „nicht geführt“, wolle sich nicht weiter zur Sache äußern. (Weiterlesen: Wo fragiles Leben gefestig wird - die Neonatologie im Ludmillenstift)

Fehldiagnose „ungewöhnlich“

Dabei ist der Fall eigentlich klar: Ulrich Gembruch arbeitet als Professor für pränatale Medizin und Geburtshilfe an der Uniklinik Bonn. Manche Kollegen bezeichnen ihn als „Altvater seines Faches.“ Aus seiner Sicht ist die Fehldiagnose im Fall R. sehr ungewöhnlich: „Normalerweise und unter Einhaltung fachärztlicher Standards kann man in dieser Phase der Schwangerschaft nichts übersehen“, sagt er und vermutet „ein strukturelles Problem“ hinter der Fehldiagnose. „Am Wochenende müssen junge Assistenzärzte oft unter hohem Druck Diagnosen stellen, ohne das ihnen ein erfahrener Kollege über die Schulter blicken kann.“

In diesem Fall allerdings zeichnet eine Ärztin für die Diagnose verantwortlich, die bereits viele Jahre Berufserfahrung hat und als zuverlässig gilt - und offenbar hier nicht den von Gembruch angeführten Standards folgte. „Es liegt, leider, in diesem Fall ein klarer individueller Fehler vor“, räumt Wilhelm Wolkeln, der Geschäftsführende Direktor des Ludmillenstifts, ein. „Die Fehldiagnose ist erschütternd und unentschuldbar“. Die interne Analyse habe ergeben, dass R. nach ihrer Aufnahme unvollständig untersucht worden sei – ein schwerer Fehler, der schwerwiegende personelle Konsequenzen nach sich gezogen habe: Die entsprechende Ärztin sei mittlerweile nicht mehr im Krankenhaus beschäftigt.

Eingriff „niemals ohne weitere Untersuchungen“

Neben dem Eingeständnis verweist man seitens des Ludmillenstifts allerdings auch auf bestehende Behandlungsstandards: Trotz der ursprünglichen Fehldiagnose könne man den Vorwurf einer im Raum stehenden „ungewollten Abtreibung“, den R. gegen das Krankenhaus erhebt, nicht stehen lassen. Wolken und die leitenden Ärzte Uta Fahl und Kurt Köhler betonen, dass ein entsprechender Eingriff niemals ohne weitere Untersuchungen stattfinden würde. Zudem würden die Befunde vor der Operation von mindestens einem, in der Regel mehreren Kollegen überprüft. „Dass es tatsächlich zu dem Eingriff gekommen wäre, ist praktisch unmöglich - was den erlittenen Schock der werdenden Mutter natürlich nicht wieder gutmachen kann“, sagt Wolken.

Von dem Schock hat sich R. mittlerweile wieder erholt. Der Fötus entwickle sich unauffällig, auf weitere Komplikationen deute derzeit nichts hin. Dennoch hat der Vorfall Spuren hinterlassen: Ihr viertes Kind in Meppen zur Welt zu bringen, kann sie sich derzeit nicht vorstellen.