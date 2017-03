Fördergeld für Fallen Emsland intensiviert Jagd auf Nutria

Die aus Südamerika stammende Nutria hat sich im Emsland so stark vermehrt, dass der Landkreis bis zu 45.000 Euro für Fallen zur Verfügung stellen will. Foto: imago/Jahnke

Meppen. Der Nutria im Emsland soll es verstärkt an den Kragen gehen. Der aus Südamerika stammende Nager hat sich so stark vermehrt, dass der Landkreis Emsland bis zu 45.000 Euro für spezielle Fallen zur Verfügung stellen will.