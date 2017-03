Zwei Fußgängerzonen eröffnet Neues Zeitalter für die Einkaufsstadt Meppen

Die Fußgängerzone in Meppen wurde erstmals im Jahr 1978 gebaut. Foto: Stadtarchiv

Meppen. Am 30. September 1978 brach für die Einkaufsstadt Meppen ein neues Zeitalter an. Bürgermeister Walter Plate konnte gleichzeitig am Alten Markt und in der Bahnhofstraße Fußgängerzonen eröffnen.