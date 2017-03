Fast 80000 Euro Fördermittel Gelände am Kunstzentrum Meppen barrierefrei

Meppen. Bei schlechten Witterungsverhältnissen waren die Wegeflächen rund um das Kunstzentrum Koppelschleuse Meppen für Besucher kaum noch zu begehen. Sie wurden neu gestaltet und sind nun barrierefrei.

Insgesamt waren 140000 Euro für die Baumaßnahme veranschlagt worden, von denen der Landkreis Emsland rund 51000 Euro beitrug, wie Landrat Reinhard Winter vor Ort mitteilte. Weitere 28250 Euro Euro hatte Oliver Roosen, Vorstandsmitglied der Sparkasse Emsland, in Form eines überdimensionalen Schecks mitgebracht.

Sichtlich zufrieden zeigten sich alle Beteiligten bei der ersten Besichtigung der neu geformten Flächen, die mit einem Stein ausgelegt wurden, der relativ stumpf ist und so die Gefahr des Wegrutschens verringern soll. Die sandsteinfarbenen Steine passen sich zudem harmonisch an die im vergangenen Jahr neu errichtete Remise an.

Optisch keine krassen Übergänge

Erster Stadtrat Bernd Ostermann wies darauf hin, dass dieser bruchraue Pflasterklinker bereits mit Erfolg im denkmalgeschützten Bereich der Wallübergänge der Festungsanlage verbaut worden sei. Zudem gibt es so auch keine optisch krassen Übergänge zu den umliegenden Gebäuden. „Das Kulturnetzwerk Koppelschleuse ist Dreh- und Angelpunkt der Kultur- und Tourismuslandschaft unserer Kreisstadt“, lobte der Landrat das vielfältige Schaffen der Einrichtung. Bürgern und Gästen werde ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm zu Bildender Kunst, Archäologie, Musik, Theater und Literatur an einem besonders reizvollen Standort geboten, so Winter. Diesen müsse man pflegen und erhalten, hob der Behördenchef die besondere Bedeutung der gesamten Anlage hervor. „Sehr gerne haben wir uns an diesem ‚Facelift‘ beteiligt, das insbesondere auch für bessere Wegebedingungen gesorgt hat“, meinte Oliver Roosen zur Beteiligung der Sparkassenstiftung an der Maßnahme.

Unter Denkmalschutz

Da der Gebäudekomplex unter Denkmalschutz steht, war besonderes Fingerspitzengefühl gefragt. So wurden die vorhandenen Findlingspflaster erhalten. Der Vorplatz des Hauptgebäudes habe hier ebenfalls eine gestalterische Aufwertung erfahren, betonte Bürgermeister Helmut Knurbein, der zusammen mit der Vorsitzenden des Kunstkreises, Ulla Kleinlosen, ein positives Fazit der Bauarbeiten schloss. „Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für die Unterstützung. Ich finde, wir können mit unserem Werk sehr zufrieden sein“.

Neue Optik

Neben der Optik spiele auch die Nutzbarkeit als Wirtschaftshof eine große Rolle, meinte der Bürgermeister. Nordöstlich des Hauptgebäudes gibt es durch die beendete Baumaßnahme weitere Parkplatzmöglichkeiten. Ebenso hat das Archäologische Museum im Zugangsbereich einen mit Pflasterklinkern befestigten Vorplatz erhalten.

Ulla Kleinlosen dankte vor allen Dingen Walter Teckert für dessen Unterstützung, da dieser mit Rat und Tat während der Baumaßnahme zur Seite gestanden habe. So könne man mittlerweile überall mit einem Rollstuhl oder Rollator an die verschiedenen Veranstaltungspunkte gelangen.