Ehrung durch Kirchenchor Marianne Fink seit 20 Jahren Dirigentin in Meppen

Meppen. Zur Generalversammlung des Kirchenchores St. Maria zum Frieden Meppen-Esterfeld begrüßte Vorsitzender Günter Uchtmann zahlreiche Sänger des Chores im Haus Maria Frieden. Ihm gehören 57 Mitglieder an.

Präses Pfarrer Pater Benny bedankte sich im Namen des gesamten Pfarrteams für die musikalische Gestaltung zahlreicher Gottesdienste im Kirchenjahr. Er betonte, dass er oft nach den Gottesdiensten von Gottesdienstbesuchern angesprochen werde, die sich für die musikalische Gestaltung bedankten.

Jubiläumskonzert

Der Vorsitzende des Chors, Günter Uchtmann, betonte in seinem Jahresrückblick, das vergangene Chorjahr sei sehr arbeitsaufwendig, aber auch erfolgreich verlaufen. Höhepunkt in 2016 war das Jubiläumskonzert aus Anlass des 70-jährigen Jubiläums des Kirchenchores, das mit dem Kirchenchor St. Vintzentius Fullen und dem Chor „Sing mit un“s im November in der Pfarrkirche aufgeführt wurde.

Chorleiterin Marianne Fink bedankte sich bei den Chormitgliedern für ihr Engagement und bei Familie Kock aus Fullen, die den Chor immer instrumental begleite..

Urkunden

Uchtmann und Präses Pfarrer Pater Benny bedankten sich mit einem Präsent und einer Urkunde bei Chorleiterin Marianne Fink, die den Chor seit 20 Jahren dirigiert.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Chor wurden Hermann Bölscher und Heinrich Ostermann, für 50 Jahre Annemarie und Heinz Georg Leuchter geehrt. Sie erhielten vom Vorstand eine Urkunde.