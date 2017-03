Besetzung der Freilichtbühne Nina Links spielt die Alex in „Flashdance“ in Meppen

Meppen. Die Besetzung der (Haupt-)Rollen der aktuellen Stücke der Freilichtbühne Meppen steht. Nina Links wird in „Flashdance“ Alex Owens spielen. Julia Felthaus stellt ihre Freundin Tess dar.

Mit „Flashdance“ wird die Bühnenadaption des gleichnamigen Films von 1983 präsentiert. Premiere feierte das Musical 2008 im Theatre Royal in Plymouth. Es erzählt die Geschichte von Alex Owens, einem 18-jährigen Mädchen aus der Mittelschicht von Pittsburgh, das davon träumt, Profitänzerin zu werden. Tagsüber arbeitet Alex als Schweißerin in einem Stahlwerk, abends als Tänzerin in einem Nachtklub. Als sie ein Auge auf ihren Chef Nick Hurley wirft, lernt sie die Bedeutung echter Liebe kennen.

Film ein Kassenschlager

Der original Paramount-Pictures-Film „Flashdance“ mit Jennifer Beals in der weiblichen Hauptrolle wurde zu einem Kassenschlager. Er spielte weltweit 150 Millionen Dollar ein und verewigte sich in der Pop-Geschichte: Sein Soundtrack wurde mit dem Grammy Award ausgezeichnet. Viele Songs des Streifens wurden Top-Ten-Hits weltweit, werden in einem Atemzug mit anderen Musikfilmen jener Zeit wie „Saturday Night Fever“ und „Grease“ genannt. Bekannt sind neben dem Titelsong „Flashdance – What a Feeling“ unter anderem „Maniac“, „Manhunt“ und „I Love Rock & Roll“. Zusätzlich zu diesen Hits schrieben die Liedtextautoren Robbie Roth und Robert Cary 16 weitere Songs für die Bühnenfassung.

Tanzbegabt

Mit Nina Links setzt Regisseurin Iris Limbarth auf eine junge und tanzbegabte Musicaldarstellerin des Hessischen Staatstheaters in Wiesbaden. Sie begeisterte die Besucher der Meppener Freilichtbühne 2016 als Peggy Sawyer in „42nd Street“. Zuletzt spielte sie am Theater Nordhausen die Titelrolle in dem Musical „The Pirate Queen“ und am Staatstheater Schwerin die Hope Harcourt in „Anything Goes“.

Reinschauen: Ein Besuch in der Schneiderei der Freilichtbühne Meppen

An ihrer Seite ist das talentierte Meppener „Eigengewächs“ Ulrich Kaßburg zu sehen. Er glänzte in vielen großen Rollen auf der Freilichtbühne, im letzten Jahr als Julian Marsh in „42 nd Street“. Kaßburg verkörpert Alex’ Chef und späteren Freund Nick Hurley. Alternierend übernimmt Rainer Maaß den Part. Der Wiesbadener Musicaldarsteller unterstützt ebenfalls seit vielen Jahren das Musicalteam.

Mit großer Röhre

Julia Felthaus, die große Meppener Musicalsängerin, hat die Rolle der Tess, eine von Alex’ Freundinnen. Limbarth ist sicher: „ Sie wird mit großer Röhre viele der großen Hits dieses Stückes intonieren.“

Mit Caren de Jong und Nora Düffels als Gloria und Kiki, Oliver Schulte, Brian Lüken, Christian Keßler, Sonja Kaßburg und Maria Mader stehen in dem Hauptstück weitere Akteure auf der Bühne, die seit Jahren in Meppen begeistern.

Erste große Rolle

Im Familienmusical „Michel aus Lönneberga“ nach dem Buch-Welterfolg von Astrid Lindgren hat Chiara Warren die Titelrolle des Lausejungen, der ständig Streiche ausheckt. Sie verzauberte das hiesige Publikum in vielen Kinderstücken, zuletzt als Toto im „Zauberer von Oz“. Alternierend spielt Franziska Masch den Part, Die Newcomerin bekommt damit ihre erste große Rolle.

Michels Papa Anton Svenson wird von Wilhelm Warren, seine Mama Alma Svenson von Petra Streek dargestellt. Knecht Alfred und die Magd Lina verkörpern Rainer Franke und Marina Billek. Klein Ida spielen alternierend Lies Rodekirchen und Amelie Büter.

Wechsel bei den Bühnenbildnern

Für die Bühnenbilder sorgt ab dieser Saison Britta Lammers. Bisher zeichnete dafür Reinhard Wust verantwortlich, der den Job aus Altersgründen abgab. Mit Lammers arbeitet Limbarth seit vier Jahren am Theater in Wiesbaden zusammen. Sie ist Ausstattungschefin am Theater Ulm und kommt gebürtig aus Osnabrück-Lotte. Die gelernte Bauzeichnerin studierte nach einem Praktikum an den Städtischen Bühnen Osnabrück von 1997 bis 2001 an der Academie Minerva zu Groningen in den Niederlanden Bühnenbild.

Ausstattungsassistentin

Von 2001 bis 2004 war sie als Ausstattungsassistentin am Bremer Theater beschäftigt. Danach folgte ein Engagement von 2004 bis 2008 als Bühnen-und Kostümbildnerin am Landestheater Schwaben in Memmingen. Seit 2008 ist Lammers Ausstattungsleiterin am Theater Ulm.

„Sie hat viele wunderbare Bühnen und auch Kostümbilder erschaffen, sowohl in Oper, Schauspiel und Ballett“, ist Limbarth von der Arbeit der Bühnenbildnerin begeistert. Zuletzt setzen beide die Musicals „Loserville“ und „Addams Family“ in Wiesbaden um. Außerdem zeichnete sie für das Bühnenbild für „Superhero“ verantwortlich. Diese Produktion hatte die Deutsche Musical Akademie 2015 für die Kategorie „Beste Regie“ und „Beste Choreografie“ für den Deutschen Musical-Theater Preis nominiert.