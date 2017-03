Countdown zu den „Meppener Maitagen“ „Meppener Maitage“ bieten zur Premiere spektakuläre Aktionen

asm Meppen. Am ersten Maiwochenende verwandelt sich die Meppener Innenstadt in eine Feiermeile: Die „Meppener Maitage“ feiern Premiere – mit einem abwechslungsreichen und breit aufgestellten Programm.

Die Projektgruppe „Veranstaltungen in der Innenstadt“ und die politischen Gremien hatten sich einstimmig für dieses neue Event ausgesprochen. Der Name der Veranstaltung: „Meppener Maitage“ wurde aus 70 eingereichten Vorschlägen ausgesucht.

Die künftig jährlich stattfindende Veranstaltung zwischen dem Windthorstplatz und dem Rathaus wird in diesem Jahr durch zwei besondere Ereignisse unterstützt. Das Polizeikommissariat an der Bahnhofstraße und das Jugendzentrum Jam am neuen Standort an der Bleiche laden am Sonntag, 7. Mai, jeweils zum „Tag der offenen Tür“ ein.

In sechs Wochen starten die ersten „Meppener Maitage“ mit einem bunten Programm für die ganze Familie. Auf den Bühnen wird Musik, Comedy und Artistik geboten, zwischen den Bühnen findet ein Frühlingsmarkt statt mit Frühlingsblumen und Gartendekorationen, Street Food und verschiedensten Köstlichkeiten. Ein großer überdachter Bereich am Windthorstplatz bietet Sitzgelegenheiten und lädt ein zu Kaffee und Kuchen.

U2-Tributeband

In diesem Jahr ist als weiterer Höhepunkt eine 15-minutige Lasershow geplant, die am Samstag, 6. Mai, um 22 Uhr und um 23.45 Uhr gezeigt wird. Die U2-Tributeband Achtung Baby wird am Samstag ab 22.15 Uhr auf der Hauptbühne für gute Stimmung sorgen, die siebenköpfige Band Cover-Company lädt gleichzeitig am Windthorstplatz zum Maitanz ein. Zudem ist ein Auftritt des DSDS-Sternchens Prince Damien geplant. Für ein besonderes Ambiente sorgen 15 zwei Meter hohe Flammschalen.

Streifenwagen und Panzer

Polizeihubschrauber landen, Funkstreifenwagen und Polizeiboote werden ausgestellt, Panzerwagen vorgeführt und Polizeihunde stellen ihr Können unter Beweis. Im Dienstgebäude des Kommissariats wird der Wachbereich präsentiert mit Zellentrakt, Rauschbrillen und Body-Cam. Es gibt einen nachgestellten Tatort und ein Polizeiquiz. Für die Jüngsten bietet die Polizeipuppenbühne zwei Aufführungen an. In den neuen Räumen des Jam wartet derweil ein Musikprogramm auf Besucher, in Zusammenarbeit mit dem Fotofachgeschäft Mundus findet ein Drohnenwettflug statt.

„Die Veranstaltung bietet ein tolles, vielfältiges Programm, was es in dieser Zusammenstellung so nicht wieder geben wird“, warb Bürgermeister Helmut Knurbein, der die „Meppener Maitage“ zu den Veranstaltungshöhepunkten des Jahres zählt, für die Veranstaltung. Geplante Plakate, Flyer und Pressemitteilungen werden über weitere Einzelheiten informieren, so die Organisatoren.