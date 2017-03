Akzeptanz stärken Wehrtechnische Dienststelle in Meppen bekommt Förderverein

Meppen. Auf Initiative ihres Direktors hat sich an der Wehrtechnischen Dienststelle 91 in Meppen ein Förderverein gegründet. Zum Ersten Vorsitzenden wurde Klaus Hüsing aus Sögel gewählt.

„Bei meiner Verabschiedung in den Ruhestand Ende Januar, sprach mein Direktor mich an. So im Nebensatz meinte er, ich wäre doch genau der Richtige, um so einen Förderkreis für die Dienststelle in Meppen und auch für die Einbindung der Gemeinden am Rand des Schießplatzes auf den Weg zu bringen“, erläuterte Hüsing auf der Gründungsversammlung im Klubraum des Konferenzzentrums. Der Impuls wurde dann ziemlich schnell in die Tat umgesetzt: 17 Gründungsmitglieder aus der WTD 91, der Oberbehörde, dem Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr aus Koblenz, aus der Politik sowie der lokalen und auch überregionalen Wirtschaft im Klubraum des Konferenzzentrums der Dienststelle hoben jetzt den Verein aus der Traufe.

Die Satzung ist eng an jene eines vergleicharen Fördervereins in Trier angelehnt. Der Vereinszweck, der nicht nur darin bestehen soll, finanzielle Mittel durch Beiträge, einmalige Zuwendungen und sonstige Einnahmen aufzubringen, wurde ausführlich dargestellt. Besonders sollen die WTD 91 und ihre Angehörigen unterstützt werden. Dabei soll das Einbringen von Erfahrungen, Fachwissen und der Einfluss seiner Mitglieder beitragen. Das kann vor allem auch Informationen, Veranstaltungen und Aktionen in den Randgemeinden rund um den Schießplatz betreffen. Damit solle auch die gute Akzeptanz der WTD in der Bevölkerung gestärkt werden.

Zusammenhalt fördern

Auch soll durch positives Wirken rund um die WTD 91 die Arbeit erleichtert und das Erscheinungsbild der Dienststelle verbessert werden. Aber auch Veröffentlichungen sowie Gastvorträge auf Tagungen und Symposien und ähnlichen wissenschaftlichen Veranstaltungen sollen im Vereinszweck eingeschlossen sein. Sachausstellungen wie beim „Tag der offenen Tür“ oder „Tag der Bundeswehr“ und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Informationsschriften und Nachwuchsförderung sollen den Stellenwert der Dienststelle weiter ausbauen. Eine besondere Zielsetzung ist die Bewahrung von geschichtsträchtigem Gerät und Gebäuden. So soll alte Kruppsche Bausubstanz wiederhergestellt und einer sinnvollen Verwendung zugeführt werden. Beispiel sind hier der alte Kruppsche Bahnhof gegenüber dem Hauptgebäude auf der anderen Seite der Meppen-Haselünner Gleisanlagen sowie das Haus „Neumann“ in Sprakel. Der Verein soll letztendlich allgemein den Zusammenhalt der Angehörigen der Bundeswehr, der Streitkräfte, der Industrie und insbesondere des Rüstungsbereichs am Standort Meppen und im Emsland fördern.

Nach der einstimmigen Wahl des Vorsitzenden Klaus Hüsing wurde auch der übrige Vorstand einschließlich der Kassenprüfer mit der vollen Unterstützung der Gründungversammlung gewählt. Er setzt sich wie folgt zusammen: Stellvertretender Vorsitzender Stephan Böhmer (Scheyern), Kassenwart Christoph Bartling (Haren), Schriftführer Horst Vohrmann (Twist-Rühlerfeld), Erster Beisitzer Frank Dosquet (Emmeln), Zweiter Beisitzer Hans-Gerd Huesmann-Redeker (Weener) sowie die Kassenprüfer unter dem Vorsitz von Ulrich Dierkes (Lichtenau), Erster Beisitzer Dr. Norman Herzig (Lugau) und Zweiter. Beisitzer Peter Heeger aus Rheine.