Richtiges Verhalten im Brandfall 112 gilt weltweit - Flüchtlinge besuchen Feuerwehr in Meppen

Meppen. Eine Gruppe Flüchtlinge hat die Freiwillige Feuerwehr in Meppen besucht. Neben Informationen zu technischen und organisatorischen Inhalten der Feuerwehrarbeit klärten sie auch die Frage: Was tun, wenn´s brennt?

Hala Alsoufi und Riem Aroud stammen aus Syrien. Sie waren zusammen mit anderen Flüchtlingen zur Feuerwache gekommen, um sich zeigen zu lassen, wie man auch als Feuerwehrfrau bei einem Unglücksfall selbst zu Werke gehen kann. Franz Hornung erklärte, dass alleine im vergangenen Jahr 625 Menschen, Mitglieder von Vereinen und aus verschiedenen Gruppen, die Wache besucht hätten. „Seit Jahren verzeichnen wir ein großes Interesse an unserer Arbeit“, zeigt er auf. Früher seien es eher Kindergärten und Grundschulen gewesen, die im Rahmen einer Projektwoche zu Gast gewesen seien. „Heute wollen viele Besucher etwas über die Sicherheit im Haushalt wissen“, zeigte er das breite Interessenspektrum auf.

Gerade ist ein Integrationskurs der Volkshochschule (VHS) zu Gast. Mit der VHS arbeite man schon seit fünf Jahren intensiv zusammen, erklärte Hornung. Seine Ausführungen zur Feuerwehrarbeit begann er mit einer grenzüberschreitenden Gemeinsamkeit. „Die Telefonnummer 112 ist mittlerweile weltweit Nummer für alle Notfalleinsätze der Feuerwehren.“. Die Feuerwehr sei generell sehr bemüht, Flüchtlinge über ihre Arbeit und richtiges Verhalten im Brandfall aufzuklären. „Dazu werden Dolmetscher eingesetzt und Kurzfilme gezeigt, in denen unsere Arbeit und die richtige Verhaltensweise im Notfall erklärt werden“, erzählte Hornung weiter. (Weiterlesen: Vision vom modernen Islam in Meppen diskutiert)

Hohe Standards in Deutschland

Dank des heutigen Baurechts und den kurzen Reaktionszeiten der Feuerwehr müsse etwa heutzutage in Deutschland im Brandfall niemand aus dem Fenster springen. „Wir sind rechtzeitig da und holen die Menschen raus“, erklärte Hornung. Nicht überall auf der Welt gebe es heute vergleichbare Standards. Ein Grundsatz, den es im Brandfall zu beachten gebe, nannte er auch: „Wichtig ist, die Zimmertüren verschlossen zu halten, bis wir eintreffen.“

In der Zwischenzeit zeigten Hala Alsoufi und Riem Alroud reges Interesse am schnellen Kommandowagen der Meppener Blauröcke. Auch bei der richtigen Handhabung der Spreizschere zerschnitten sie, allerdings unter tätiger Mithilfe der Wehrleute, die Holme eines schrottreifen Fahrzeugs mühelos. Besonders wertvoll sei in diesem Zusammenhang auch die Arbeit des Integrationsbeauftragten der Wehr, Oliver Hankofer,sagte Hornung. Vielleicht würden in Zukunft ja auch einige Neuankömmlinge den blauen Rock der Feuerwehr tragen. Für deren effiziente Arbeit benötige man übrigens auch in Zukunft die Unterstützung der Arbeitgeber, welche für die Freistellung von Kameraden verantwortlich zeichneten.