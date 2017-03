Meppen. In Meppen hat das interaktive Stadtgespräch einen gelungenen Auftakt gefeiert. Eine Fortsetzung ist wünschenswert. Ein Kommentar.

Mögliche Skeptiker sehen sich eines Besseren belehrt: Das Experiment des interaktiven Stadtgesprächs in Meppen lässt sich nach seiner Premiere als gelungen bezeichnen.

So haben die Organisatoren aus der Leitbild-Gruppe, der Stadtverwaltung sowie dem Jam-Team gute Arbeit geleistet. Der Ablaufplan war durchdacht, die Moderation souverän – und technische Pannen blieben aus. Für die Zuhörer gestaltete sich der Abend informativer als manche politische Talkshow im Fernsehen, mit den scheinbar immer gleichen Themen und Gesichtern.

Das Stadtgespräch, auch in seiner interaktiven Form, zeigt einmal mehr, dass in Meppen Bedarf am Mitgestalten und Mitdiskutieren besteht. 90 geäußerte Fragen und Themenvorschläge im Vorfeld sind eine ordentliche Resonanz. Über Kanäle wie E-Mail oder Whatsapp kamen während des Abends knapp 20 weitere Fragen und Anregungen hinzu. Hier mag es noch Luft nach oben geben, aber eine solche Art, sich einzubringen, muss sich ja erst einpendeln. Wofür es hoffentlich bei weiteren Stadtgesprächen Gelegenheit geben wird.

Aufschlussreich war das Ereignis auch für die Verwaltungsvertreter um Bürgermeister Knurbein. Sie wissen jetzt genauer, wo die Meppener der sprichwörtliche Schuh drückt. Und auch, dass sie nun umso mehr an ihren Versprechen gemessen werden.