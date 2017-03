Verkehr und Wohnbau im Fokus Meppener Stadtgespräch feiert interaktive Premiere

Meppen. Mit der Stadtverwaltung lokale Themen diskutieren, und das nicht nur im Ratssaal, auch vom heimischen Sofa aus über digitale Kanäle: Das ist die Idee hinter dem interaktiven Stadtgespräch, das am Mittwochabend in Meppen seine Premiere gefeiert hat. Der Straßenverkehr und die bauliche Stadtentwicklung standen dabei im Fokus.

Hatten bei früheren Auflagen der Bürgerbeteiligung unter dem Namen Meppener Stadtgespräch im Wesentlichen ein Computer und ein Beamer zum Präsentieren von Fotos und Grafiken genügt, war die technische Ausstattung diesmal deutlich umfangreicher. Gut und gerne ein Dutzend Rechner samt Zubehör waren im Ratsaal und in dessen Vorraum installiert, hinzu kamen mehrere Kameras.

An den Geräten saßen oder standen Aktive der Leitbild-Gruppe, der Verwaltung und des Jugendzentrums Jam. Sie wirkten dabei mit, das Geschehen live auf Sendung zu bringen. Denn erstmals lief das Stadtgespräch per Stream auch auf der städtischen Internetseite und wurde vom Radiosender Ems-Vechte-Welle übertragen. Die Helfer sichteten und filterten die Fragen und Kommentare, die per Telefon, Facebook, E-Mail und Whatsapp vom Publikum außerhalb des Saals übermittelt wurden. Zwischenzeitlich wurden manche dieser Beiträge in die Diskussion eingestreut, nach Vorbild von TV-Sendungen wie „Hart aber fair“.

Zwei Schwerpunkte

Doch interaktiv war nicht alles: Etwa 80 Interessierte hatten vor Ort Platz genommen. Auch unter ihnen gab es einige, die sich fragend und vorschlagend in die von Volkshochschuldirektor Matthias Walter moderierte Veranstaltung einbrachten.

Durch die in den Wochen zuvor geäußerten Anregungen hatten sich zwei Themenschwerpunkte herauskristallisiert: erstens Straßenverkehr einschließlich Fahrradverkehr, zweitens Stadtentwicklung und Stadtplanung. Neben Bürgermeister Helmut Knurbein standen die städtischen Fachbereichsleiter Rede und Antwort.

Brücken im Blick

In Sachen Radverkehr standen unter anderem zwei Brücken im Blickpunkt. Die eine soll die Ems queren und damit Esterfeld und die Altstadt für Fußgänger und Radfahrer verbinden. Wie Volker Arents vom Tiefbauamt erläuterte, ist der Baubeginn für den kommenden Sommer anvisiert; noch in diesem Jahr soll die Brücke, für deren Zuwege, Pylone und Stahlfachwerk eine Beleuchtung vorgesehen sei, fertiggestellt sein. Die geplante Breite des Überwegs von 2,50 Meter sei bei dem zu erwartenden Verkehrsaufkommen „absolut ausreichend“, sagte Arents auf Nachfrage einer Zuhörerin.

Ein zweites Bauwerk dieser oder ähnlicher Art soll Neustadt und Feldkamp verbinden. „An der Riedemannstraße ist eine Brücke über die Hase parallel zur dortigen Eisenbahnbrücke geplant“, schilderte Knurbein. Hier befinde sich die Stadt zurzeit im Bauleitverfahren.

Tempo-30-Zonen

Mit Blick auf den Straßenverkehr ging es unter anderem um die Frage, ob sich die Tempo-30-Zonen im Stadtgebiet ausweiten ließen. Städtischer Direktor Matthias Wahmes unterstrich, dass in den Wohnstraßen bereits Tempo 30 gelte, die Stadt aber überlege, die Regelung auch auf bestimmte Haupt- oder Sammelstraßen anzuwenden, wo diese an Kindergärten, Schulen oder Altenheimen entlangführten. Auf der Herzog-Arenberg-Straße – in Höhe des Gymnasiums Marianum – sowie an der Kanalstraße – in Höhe der Kita St. Vitus – seien entsprechende Schritte geplant.

Beim Thema Stadtentwicklung bildete die Ausweisung weiterer Wohngebiete einen zentralen Punkt. Bernhard Ostermann und Jürgen Giese skizzierten Hintergründe zum künftigen Areal an der Nödiker Straße in Kuhweide, wo bis zu 60 Grundstücke ausgewiesen werden sollen. Baustart soll im Herbst 2017 sein.

Diskussion um Gewerbegebiet Esterfeld

Trotz solcher Großvorhaben sei die Wartezeit für Bauwillige nach wie vor immens lang, beklagte eine Zuhörerin. Die Verwaltungsvertreter verwiesen darauf, dass Bauland immer schwerer zu bekommen sei. Das habe auch geografische Gründe – siehe etwa die vielen Überschwemmungsflächen und Wasserschutzgebiete. „Wir stoßen an die Grenzen der naturräumlich besiedelbaren Bereiche“, sagte Dieter Müller.

Besonderen Gesprächsstoff bot in diesem Zusammenhang das geplante Gewerbegebiet an der Fullener Straße. Einige Mitglieder der dagegen protestierenden Bürgerinitiative Esterfeld waren mit „Nein“-Schildern zum Stadtgespräch gekommen und legten ihre Standpunkte dar. Demnach ist es für die Anwohner unverständlich, warum das Unternehmen Mayrose nicht auf eine freie Industriefläche umziehen können, sondern in Esterfeld angesiedelt werden soll, wo sich eher Wohnbebauung anböte.

Freestyle-Runde

Ostermann antwortete, der Baustoffhandel und Baumarkt sei auf Kundennähe und eine entsprechende Verkehrsanbindung angewiesen. Giese wiederum erklärte, ein Verkehrsgutachten sowie eine lärmtechnische Untersuchung seien beauftragt. Außerdem verwies er auf die Öffentlichkeitsbeteiligung zu diesem Thema am 3. April 2017 im Saal Kamp.

Zum Ende des zweistündigen Stadtgesprächs gab es noch eine sogenannte Freestyle-Runde mit weiteren Anregungen. Zu allen an diesem Abend nicht beantworteten Fragen werde die Stadt schriftlich Stellung nehmen, versprachen die Veranstalter.