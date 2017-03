Dreiköpfiges Kreativteam 333 Sänger in einem Chor bei Pop Oratorium „Luther“ in Lingen

333 Sänger in einem Chor bei Pop Oratorium „Luther“ in Lingen MEC öffnen

Zum Kreativteam „Luther – Das Pop-Oratorium“ gehören Julia Felthaus, Dominik Lapp und Jason Weaver (v.l.). Foto: Jens Menke

Meppen. Ein Dreigestirn wird für die kreative Umsetzung des Pop-Oratoriums „Luther“ von Michael Kunze und Dieter Falk in Lingen sorgen: Jason Weaver als musikalischer Leiter des Chores, Dominik Lapp als Regisseur und Julia Felthaus als Choreografin. Das Projekt geht am Samstag, 4. November 2017, in der Emslandarena über die Bühne. Für das musikalische Großprojekt zeichnen die Meppener Michael Potthast und Jens Menke verantwortlich.