Drei prägende Bäume erhalten Spatenstich für neue Kita am Schillerring in Meppen

Meppen. „Wir freuen uns auf die neue Kita.“ Das hat am Donnerstag Bürgermeister Helmut Knurbein gesagt, bevor er zum Spaten griff und den ersten symbolischen Spatenstich für die neue Kindertagesstätte am Schillerring setzte.

Er ergänzte vor zahlreichen Vertretern des Stadtrates, Kreistages und der Stadtverwaltung sowie Baufirmen, dass „wir die Plätze in Meppen dringend brauchen“. Mittelfristig müssten weitere Lösungen gefunden werden, um den steigenden Bedarf zu decken. Die Kindertagesstätte im Stadtteil Esterfeld soll bis zum Ende des Jahres fertiggestellt sein. Hier entstehen drei Krippen- und zwei Kita-Gruppen. „Wir erhalten einen neue schöne Kita im Zentrum von Meppen“, ergänzte der Bürgermeister.

Amtsleiter Christian Golkowski bezifferte die Gesamtkosten „inklusive Grundstück und Möbeln“ auf 1,9 Millionen Euro. Dabei beteiligten sich das Land Niedersachsen mit 540.000 Euro sowie der Landkreis Emsland mit 350.000 Euro. Die Bäume auf dem 2725 Quadratmeter großen Grundstück wurden bereits gefällt. Drei große prägende Bäume wurden jedoch verschont. Sie bleiben den Kindern erhalten.

Trägerschaft noch offen

Am Donnerstag nahm kein Vertreter der katholischen Kirchengemeinde St. Maria zum Frieden an der Zeremonie teil. So wird der Stadtrat erst in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 6. April, endgültig über die Trägerschaft abstimmen.

Es deutet jedoch alles darauf hin, dass die Kirche doch noch Trägerin der Kindertagesstätte am Schillerring wird. So empfahl am Dienstag bereits der Ausschuss für Schulen und Kindertagesstätten bei zwei Enthaltungen diesen Schritt (wir berichteten).

Gute Beteiligung

Der monatelange Streit um die Trägerschaft dürfte damit beendet sein. So hatte der Kita-Ausschuss des alten Stadtrates bereits am 13. Juni 2016 mit den Stimmen von CDU und UWG mehrheitlich eine kirchliche Trägerschaft empfohlen. In seiner Sitzung am 22. September 2016 beschloss der Stadtrat dann jedoch, vorab eine Einwohnerbefragung über eine Kita-Trägerschaft durchzuführen.

An der Einwohnerbefragung in der zweiten Februarhälfte 2017 beteiligten sich 9347 der insgesamt 30.803 wahlberechtigten Meppener ab 14 Jahren. Von den gültigen Stimmen entfielen 50,31 Prozent auf eine Kirchengemeinde. 41,91 Prozent der Wähler votierten für die Stadt Meppen als Trägerin, während sich 7,78 Prozent für einen anderen freien Träger aussprachen.