Kriminalitätsstatistik Zwei Straftaten weniger in Twist - deutlich mehr Fahrräder entwendet

Twist. Die Zahl der aktenkundig gewordenen Straftaten ist im letzten Jahr leicht zurückgegangen, die Aufklärungsquote leicht gestiegen. Auf der jüngsten Ratssitzung stelle Polizeikommissar Hartmut Bruns aus Meppen die Zahlen aus der aktuellen Kriminalitätsstatistik vor.

Insgesamt habe die Polizei im Jahr 2016 Kenntnis von 467 Straftaten erhalten, begann Hartmut Bruns vom Kommissariat Meppen seinen Bericht. Im Vergleich zu 2015, als 469 Straftaten erfasst wurden, ist die Zahl damit geringfügig niedriger. Allerdings: Die von Bruns vorgestellte Statistik führt Vergleichswerte aus den letzten sechs Jahren an. Darin sind die Werte für die vergangenen beiden Jahre deutlich höher als in den vier Jahren zuvor, wo sie zwischen 326 (2013) und 422 (2012) pendelten.

In der von Bruns vorgestellten Auswertung liegt die Zahl der in Twist bekanntgewordenen Fälle unterhalb des Durchschnitts auf Landes- und Kreisebene. Die Ermittlungsquote ist mit 64,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (61,83 Prozent) gestiegen und markiert auch im Sechs-Jahres-Vergleich den Spitzenwert.

Diebstähle bilden das Gros

Diebstähle bilden das Gros der statistisch erfassten Delikte: 2016 wurden 156 Fälle erfasst - das sind sechs weniger als im Jahr zuvor, im mehrjährigen Vergleich ist es der zweitniedrigste Wert seit 2011. Die Zahl der Körperverletzungen entspricht mit 34 exakt dem Wert des Vorjahres. 25 der Delikte wurden als „Einfache Körperverletzung“ behandelt, neun fielen in den Bereich der „Gefährlichen Körperverletzung“ - Angriffe, die Bruns als mit Gegenständen oder von mehreren Personen ausgeführt definierte.

Einen drastischen Anstieg nennt die Statistik im Bereich „Fahrraddiebstähle.“ 2016 wurden in Twist 50 entsprechende Delikte erfasst - 2015 waren es 32 gewesen. 2013 markierte mit 25 entsprechenden Fällen im sechsjährigen Vergleich einen Tiefstand. Stark gestiegen ist zudem auch die Zahl von Fahrzeugaufbrüchen: Diese lag mit 19 deutlich höher als etwa in den Jahren 2014 und 2015, als nur sieben derartige Fälle bekannt wurden. „Die Vorfälle weisen aber weder einen lokalen Schwerpunkt auf, noch ist ein zeitlicher Zusammenhang erkennbar“, sagte Bruns. Von gezielt zu Werke gehenden Autoknackern gehe man daher nicht aus. Die Zahl von Wohnungs- und Firmeneinbrüchen ging hingegen im Jahr 2016 zurück: Mit acht beziehungsweise vier bekanntgewordenen Fällen sind in der Statistik zugrunde liegenden Vergleichszeitraum Tiefstwerte erreicht.

Warnung vor Internetkriminalität

Andere aufgeführte Bereiche - wie etwa die erfassten Ladendiebstähle und Vermögens- und Fälschungsdelikte, gingen für den Zeitraum 2016 ebenso zurück: 15 Mal wurden Langfinger in Twister Geschäften aktenkundig (Vorjahr: 25 Fälle), insgesamt 37 Mal waren Betrüger am Werk (Vorjahr: 57 Fälle). Bruns, der im Inspektionsbereich auch für die Präventionsarbeit zuständig ist, wies in diesem Zusammenhang auf wachsende Probleme im Zusammenhang mit Internetkriminalität hin - zweifelhafte Nachrichten und Angeboten im Internet sei mit Skepsis zu begegnen.

Die Zahl der Sexualdelikte lag 2016 in Twist bei 2 - im Vorjahr wurde ein Fall aktenkundig. In einem Fall sei es zur Verbreitung pornografischer Schriften gekommen, zudem wurde eine exhibitionistische Handlung angezeigt. Von 91 Rauschgiftdelikten auf dem Gebiet der Gemeinde Twist seien 60 Fälle von Durchreisenden begangen worden, die im Rahmen von Zollkontrollen auffällig wurden. Insgesamt wurden 235 Tatverdächtige ermittelt (Vorjahr: 260), 33 davon begingen eine Tat unter Alkoholeinfluss.

Erstmals Straftaten von Flüchtlingen erfasst

Erstmals erfasste die Polizei im Jahr 2016 durch Flüchtlinge begangene Straftaten gesondert: Unter den 13 erfassten Fällen seien sieben Diebstähle, weiterhin Drogendelikte, falsche Beschuldigungen und Körperverletzungen. Prozentual machten die Fälle einen Wert von 5,1 Prozent aus - „eine statistische Häufung ergibt sich somit nicht“, machte Bruns klar.