Vielfältige Veranstaltungen Elf erfolgreiche Jahre Arbeit des Heimatvereins Borken

Meppen. Auf eine erfolgreiche Arbeit kann der Heimatverein Borken seit elf Jahren zurückblicken. Inzwischen gehören 248 Mitglieder dem Verein an, wie auf der Mitgliederversammlung vermeldet wurde.

Vorsitzender Hubert Thiering, der dem Verein seit den Gründungstagen vorsteht, erklärte, dass die Bürger mit der Arbeit des Heimatvereins sehr zufrieden seien. Das zeige schon das Ansteigen der Mitgliederzahl, so Thiering.

Gestiegen sei auch die Zahl der Veranstaltungen im Heimathaus. So habe es zwölf private Feiern und 16 Veranstaltungen von Vereinen und Gruppen gegeben, konnte er eine akzeptable Nutzung des Gebäudes feststellen. Weiter aufmerksam machte Thiering auf die Fahrradtour für Jung und Alt am 18. Juni, das Aufstellen des Maibaums am 30. April und das Oktoberfest am 23. September.

Buch geplant

Besonders ging Thiering auf die Arbeitsgruppe Dorfgeschichte ein. „Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, die Heimatgeschichte zu erforschen und zu dokumentieren.“ Man bitte darum, entsprechende Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Ziel sei es, die gesammelten Materialien in einem Buch zusammen zu fassen, das allerdings auch entsprechende finanzielle Anstrengungen verlange.

Zu einem festen Bestandteil des Vereins seien die „Borkener Speelers“ geworden, die einen lockeren Zusammenschluss von musikalisch Interessierten unter dem Dach des Heimatvereins darstellten, so Hubert Thiering weiter. Er dankte der Emsländischen Volksbank, den Altkreis-Heimatverein und der Sparkasse Emsland für die Unterstützung beim Kauf von Notenständern, Mikrofonen, Mischpult oder einheitlichen Polohemden für die Musiker.

Dank sagte der Vorsitzende dem bisherigen Vorstandsmitglied Kerstin Wiggelinghoff für die Arbeit im Verein, die sie mit Fachwissen, Fleiß, Höflichkeit und Kollegialität versehen habe. Neu gewählt wurde Natascha Tieck.